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Giriş Tarihi: 17.8.2021 13:37 Son Güncelleme: 17.8.2021 13:53

Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi resmen başladı!

Kasımpaşa’da Cihat Arslan dönemi resmen başladı!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü açıkladı. Kasımpaşa, teknik direktör Cihat Arslan ile resmen anlaştıklarını açıkladı. Kasımpaşa'da cuma günü teknik direktör Şenol Can ile yollarıını ayırdıklarını açıklamıştı.

Kasımpaşa, teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ı getirdiğini açıkladı. Kasımpaşa'dan yapılan resmi açıklamada "Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Cihat Arslan'a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.

KASIMPAŞA'DA LİGİN İLK MAÇINDAN SONRA TEKNİK DİREKTÖR ŞENOL CAN İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile cumartesi günü oynana Hatayspor-Kasımpaşa maçından sonra karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıklamıştı. Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk maçında Hatayspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Genç teknik adamın 1 yıl hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para ceza alması gündemde...

KASIMPAŞA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" denilmişti.

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Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi resmen başladı!
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