Kasımpaşa’da Cihat Arslan dönemi resmen başladı!

KASIMPAŞA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" denilmişti.