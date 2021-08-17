Kasımpaşa’da Cihat Arslan dönemi resmen başladı!

Kasımpaşa, teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ı getirdiğini açıkladı. Kasımpaşa'dan yapılan resmi açıklamada "Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Cihat Arslan'a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.
KASIMPAŞA'DA LİGİN İLK MAÇINDAN SONRA TEKNİK DİREKTÖR ŞENOL CAN İLE YOLLAR AYRILMIŞTI
Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile cumartesi günü oynana Hatayspor-Kasımpaşa maçından sonra karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıklamıştı. Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk maçında Hatayspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
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KASIMPAŞA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
Kulüpten yapılan açıklamada "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" denilmişti.