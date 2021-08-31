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Giriş Tarihi: 31.8.2021 20:20 Son Güncelleme: 31.8.2021 20:20

Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Dünya Kupası elemeleri Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Dünya Kupası elemeleri Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası elemelerinde ülkemizi temsil edecek olan A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ile yeşil sahada bir araya gelecek. EURO 2020 turnuvasında istediği sonucu alamayan ayyıldızlı millilerimiz Dünya Kupası yolunda kritik öneme sahip ilk eleme maçında Karadağ karşısında mutlak galibiyet almak için kıran kırana bir mücadeleye hazırlanıyor. Diğer yandan mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası eleme maçları kapsamında Karadağ ile yeşil sahada bir araya gelecek. Ayyıldızlı temsilcilerimizin mücadelesini televizyondan takip edecek olan sporseverler maça ilişkin detayları Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? soruları üzerinden araştırmaya devam ediyor.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Karadağ maçı canlı yayın kanalı ve tüm detayları şöyle;

  • Türkiye Karadağ 2022 Dünya Kupası eleme mücadelesi 1 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT1 ekranlarında yayınlanacak.


TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇINA DOĞRU

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın A Milli Futbol Takımı'nın konuğu olacak Karadağ'da teknik direktör Miodrag Radulovic, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Radulovic, "İlk üç maçımız güzel geçti. Güzel bir başarı elde ettik. Yarın da aynı başarıyı devam ettirmek ve kaliteli bir futbol sergilemek istiyoruz. Yarın zor bir takımla mücadele edeceğiz. Avrupa'da oyuncuları olan bir takımla oynayacağımızın farkındayız. Bizim de güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Puanları kendi hanemize yazdırmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Türk Milli Takımı'nın gruptaki ilk 3 maçında başarılı sonuçlar aldığını aktaran Radulovic, "Daha sonra bir zorluk yaşadılar ama bu yarın güçsüz bir şekilde karşımıza çıkacakları anlamına gelmiyor. Kendi çocuklarıma inanıyorum. Onlar da yarına hazır. Oyun bilgilerini, kalitelerini yarın sahaya taşıyacağız. Herkesin izlerken keyif alacağı bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Savic: "Türk Milli Takımı'nda eksik oyuncuların yerini dolduracak farklı oyuncular olduğuna inanıyorum"

Basın toplantısına katılan futbolcu Stefan Savic ise şunları kaydetti:

"Yarın zor bir maç olacak. Kaliteli ve güçlü bir rakip mevcut karşımızda. Onlar da biz de iyi hazırlandık. Kalitemizi ortaya koyacağız ve iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz. Kendi milli takımımıza konsantre olmuş durumdayız. Bizde de eksik oyuncular var. Türk Milli Takımı'nda eksik oyuncuların yerini dolduracak farklı oyuncular olduğuna inanıyorum. Türk Milli Takımı ile çıkacağımız maçta galibiyet almak istiyoruz."

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Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Dünya Kupası elemeleri Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
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