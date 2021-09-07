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Giriş Tarihi: 7.9.2021 13:22 Son Güncelleme: 7.9.2021 13:28

Mustafa Reşit Akçay'dan aşı çağrısı! "Ölümle karşılaştım..."

Mustafa Reşit Akçay’dan aşı çağrısı! Ölümle karşılaştım...

Kovid-19 hastalığı sürecini gözyaşlarıyla anlatan Kocaelispor'un teknik direktörü aşı çağrısında bulundu. Akçay, "Ölümle karşılaştım, 6-7 gün böyle geçti, hiçbir şey hissetmeden... Akciğerimin makineye bağlandığı, ölümle yüzleştiğim, 10 kişiden birinin kurtulduğu bir ECMO makinesinden çıktım" dedi.

Kocaeli ve Trabzon'daki hastanelerde 3 ay tedavi gördükten sonra hastalığı yenerek görevine başlayan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, aşı çağrısında bulundu.

"ÖLÜMLE KARŞILAŞTIM"

Akçay, "Ölümle karşılaştım, 6-7 gün böyle geçti, hiçbir şey hissetmeden... Akciğerimin makineye bağlandığı, ölümle yüzleştiğim, 10 kişiden birinin kurtulduğu bir ECMO makinesinden çıktım"

Tuvaletinizi yapamadığınızı, altınızı başkalarının temizlediğini, bu utancı, yoğun bakımda bebek maması yediğinizi düşünün. Bu basit bir durum değil, lütfen bu aşıyı olun" diye konuştu.

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Mustafa Reşit Akçay'dan aşı çağrısı! "Ölümle karşılaştım..."
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