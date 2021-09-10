Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri DGS tercih - yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile Dikey Geçiş DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 10.9.2021 09:59

DGS tercih - yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile Dikey Geçiş DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

DGS tercih - yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile Dikey Geçiş DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Ön lisans programından mezun olan adayların eğitimini lisans programına tamamlamak amacıyla katılım sağladığı DGS sınavında şimdi gözler tercih sonuçlarında. Binlerce kişi Dikey Geçiş Sistemi kapsamında geçiş yapacakları okul ve bölümleri merak ediyor. Bu noktada “DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada tercihlerin 7 Eylül tarihinde sona ereceği bildirilmişti. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi? İşte tüm detaylar...

DGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar Dikey Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleşen yerleştirmeleri merakla beklerken bilindiği üzere işlemler 7 Eylül tarihinde sona ermişti. Hal böyleyken "2021 DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sonuçların açıklanmasıyla beraber adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak sorgulayabilecek. İşte DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi verilmedi. 7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM'den resmi açıklama gelmesi halinde son durum haberimizde yer alacak.

DGS TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 2 Ekim'e kadar alınmış, bu tercihlerin sonuçları 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Buradan hareketle, 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının da en az 5 gün sonra yani 12 Eylül'de açıklanacağı tahmin ediliyor.

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DGS tercih - yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile Dikey Geçiş DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
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