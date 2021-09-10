DGS tercih - yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile Dikey Geçiş DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

DGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar Dikey Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleşen yerleştirmeleri merakla beklerken bilindiği üzere işlemler 7 Eylül tarihinde sona ermişti. Hal böyleyken "2021 DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sonuçların açıklanmasıyla beraber adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak sorgulayabilecek. İşte DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi verilmedi. 7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM'den resmi açıklama gelmesi halinde son durum haberimizde yer alacak.
DGS TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANIR?
Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 2 Ekim'e kadar alınmış, bu tercihlerin sonuçları 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Buradan hareketle, 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının da en az 5 gün sonra yani 12 Eylül'de açıklanacağı tahmin ediliyor.