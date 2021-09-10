DGS tercih - yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile Dikey Geçiş DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

DGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar Dikey Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleşen yerleştirmeleri merakla beklerken bilindiği üzere işlemler 7 Eylül tarihinde sona ermişti. Hal böyleyken "2021 DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sonuçların açıklanmasıyla beraber adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak sorgulayabilecek. İşte DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...