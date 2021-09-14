Alanya yara sardı

Turuncu-yeşilliler, Giresunspor’u tek golle yenerken Bülent Korkmaz ilk maçından mutlu ayrıldı. Karadeniz ekibi ise galibiyete hasret kaldı
Milli ara öncesi oynadığı son iki haftada 9 gol yiyen ve Çağdaş Atan'la yollarını ayırıp teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ı getiren Aytemiz Alanyaspor, ligin 4. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibinin tek golünü 8. dakikada Galatasaray'dan kiralanan Emre Akbaba'nın ortasında Chidozie Awaziem attı. Konuktakım Giresunspor, ikinci yarıdayoğun bir baskı kurmasınarağmen tam 6 kurtarış yapan36 yaşındaki kaleci SerkanKırıntılı'yı geçemedi. Bu galibiyetle Alanyaspor 6 puanla 11. sırada yer alırken, henüz gol bile atamayan Giresunspor iseyine puanla tanışamadı ve sonsıraya demir attı.