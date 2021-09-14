Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanya yara sardı
Giriş Tarihi: 14.9.2021

Alanya yara sardı

Alanya yara sardı

Turuncu-yeşilliler, Giresunspor’u tek golle yenerken Bülent Korkmaz ilk maçından mutlu ayrıldı. Karadeniz ekibi ise galibiyete hasret kaldı

Milli ara öncesi oynadığı son iki haftada 9 gol yiyen ve Çağdaş Atan'la yollarını ayırıp teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ı getiren Aytemiz Alanyaspor, ligin 4. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibinin tek golünü 8. dakikada Galatasaray'dan kiralanan Emre Akbaba'nın ortasında Chidozie Awaziem attı. Konuk takım Giresunspor, ikinci yarıda yoğun bir baskı kurmasına rağmen tam 6 kurtarış yapan 36 yaşındaki kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçemedi. Bu galibiyetle Alanyaspor 6 puanla 11. sırada yer alırken, henüz gol bile atamayan Giresunspor ise yine puanla tanışamadı ve son sıraya demir attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Ata Demirer gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Sürpriz aşkı o kareler ele verdi!
Altın için kritik yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman ve kaç güne açıklanır?
Gençleri cinsiyetsizliğe sürükleyen tehlike: K-Pop!
Son dakika: Trabzonspor-Galatasaray maçının yankıları sürüyor! O pozisyon ve Fatih Terim için flaş yorum: "Art niyet var..."
KYK yurt fiyatları listesi: 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar, yurt depozitosu kaç TL? Yurt ücreti ne zaman ve nasıl ödenir?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Eylül 2021 MasterChef mavi - kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yeni mavi ve kırmızı takımlar
Son dakika haberi... 13 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
İzmir'de facia göz göre göre geliyor!
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik laiklik tartışmalarına noktayı koydu: Korunması gerektiğini düşünüyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya yara sardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA