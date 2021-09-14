Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ersin Destanoğlu kalesini gole kapadı! Beşiktaş Avrupa'da zirveye çıktı...
Giriş Tarihi: 14.9.2021 07:51 Son Güncelleme: 14.9.2021 07:56

Ersin Destanoğlu kalesini gole kapadı! Beşiktaş Avrupa'da zirveye çıktı...

Ersin Destanoğlu kalesini gole kapadı! Beşiktaş Avrupa’da zirveye çıktı...

Süper Lig'de 4 hafta sonunda ligde liderlik koltuğuna otaran Beşiktaş, rakiplerine de göz açtırmadı. %100’lük kurtarış başarısı yakalayan Ersin Destanoğlu ile birlikte Sergen Yalçın’ın talebeleri Avrupa’da zirveye çıktı.

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, savunması ile Avrupa'da zirveye çıktı. Siyah-beyazlılar bu sezon ligde hiç gol yemezken Fransız Nice ile birlikte Avrupa'da en az iki hafta oynanan ligler arasında gol yemeyen iki ekipten biri oldu. Sezona da fırtına gibi başlayan Sergen Yalçın'ın talebeleri 3 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 7 kez ağları sarstı ve hiç gol yemedi.

İlk haftası oynanan Yunanistan ligi dışında İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, İskoçya, Avusturya gibi üst düzey liglerde Beşiktaş ve Nice dışında gol yemeyen takım kalmadı.

ERSİN DESTANOĞLU 4 MAÇTA DA GOL YEMEDİ!

Siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu da performansı ile bu başarıda büyük rol oynarken ceza sahası içinden iki, ceza sahası dışından iki olmak üzere toplam 4 net kurtarışa imzasını attı.

%100'lük kurtarış başarısına ulaşan 20 yaşındaki file bekçisi, 29 Ocak 2020'de Sergen Yalçın göreve geldiğinde 50 bin Euro olan piyasa değerini de 5 milyon 500 bin Euro'ya yükseltti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Ata Demirer gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Sürpriz aşkı o kareler ele verdi!
Altın için kritik yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman ve kaç güne açıklanır?
Gençleri cinsiyetsizliğe sürükleyen tehlike: K-Pop!
Son dakika: Trabzonspor-Galatasaray maçının yankıları sürüyor! O pozisyon ve Fatih Terim için flaş yorum: "Art niyet var..."
KYK yurt fiyatları listesi: 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar, yurt depozitosu kaç TL? Yurt ücreti ne zaman ve nasıl ödenir?
Dün akşamki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Eylül 2021 MasterChef mavi - kırmızı takım kaptanı kim oldu? Yeni mavi ve kırmızı takımlar
Son dakika haberi... 13 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
İzmir'de facia göz göre göre geliyor!
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik laiklik tartışmalarına noktayı koydu: Korunması gerektiğini düşünüyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Ersin Destanoğlu kalesini gole kapadı! Beşiktaş Avrupa'da zirveye çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA