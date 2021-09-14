Ersin Destanoğlu kalesini gole kapadı! Beşiktaş Avrupa’da zirveye çıktı...

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, savunması ile Avrupa'da zirveye çıktı. Siyah-beyazlılar bu sezon ligde hiç gol yemezken Fransız Nice ile birlikte Avrupa'da en az iki hafta oynanan ligler arasında gol yemeyen iki ekipten biri oldu. Sezona da fırtına gibi başlayan Sergen Yalçın'ın talebeleri 3 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 7 kez ağları sarstı ve hiç gol yemedi.