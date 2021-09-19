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Giriş Tarihi: 19.9.2021 22:10 Son Güncelleme: 19.9.2021 22:24

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan tarihi başarı! Milliler Avrupa şampiyonu oldu...

Ampute Milli Futbol Takımı’ndan tarihi başarı! Milliler Avrupa şampiyonu oldu...

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu. Farklı galibiyetlerle finale yükselen milliler, İspanya ile oynanan final maçını da 6-0 kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Son şampiyon Türkiye, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaştı.

Maça iyi başlayan Türkiye, 6. dakika Ömer Güleryüz'ün kontra atak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer'le 10. dakikada farkı 2'ye çıkaran ay-yıldızlı ekip, 21. dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı buldu. Rahmi Özcan'la 24. dakikada şık bir gol daha atan Türkiye, devreyi 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer Güleryüz'ün 26. dakikada "hat-trick" yapmasıyla farkı 5'e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş'in 42. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.

İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan milliler, 2021'de de zirveye yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.

Ampute Milli Futbol Takımı, turnuva boyunca Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, İrlanda'yı 4-0 ve Rusya'yı 5-2 mağlup etmişti.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlayan milli takımımızı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda zirvede yer alarak üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Gaziler Günü sebebiyle başta gazilerimiz olmak üzere tüm ülkemizi gururlandıran bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sporun her branşında, her kategorisinde tek hedefimiz olan Ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırma onurunu yaşayan millilerimizin her birini, verdikleri emek için, döktükleri ter için tekrardan kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

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Ampute Milli Futbol Takımı'ndan tarihi başarı! Milliler Avrupa şampiyonu oldu...
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