Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı ilk üç maçı kazanmıştı. Kadıköy'deki Sivasspor maçından beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler Başakşehir deplasmanında da pozisyona girmekte zorlandı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Vitor Pereira, Perşembe akşamındaki maçta önemli değişiklikler yapacak.
SON DAKİKA: PEREİRA KARARINI VERDİ! İLK KEZ FENERBAHÇE FORMASI GİYECEKLER...
Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Başakşehir maçında Berisha, Muhammed Gümüşkaya ve Meyer gibi oyunculara süre vermişti. Mesut Özil, Valencia yedekler arasında yer almıştı.
Pereira, bu kez Giresunspor karşılaşmasında as kadroya geri dönecek. Mesut Özil ve Enner Valencia'nın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
ROSSİ DE KESİK YEDİ!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi de Giresunspor karşısında yedekler arasında olacak.
BURAK KAPACAK VE CRESPO İLK KEZ!
Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo ile Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak'ın Giresunspor karşısında ilk kez sahada olması bekleniyor.
MERT HAKAN YANDAŞ DA GERİ DÖNÜYOR!
Sezon başında yaşadığı sakatlığın etkilerini yavaş yavaş atlatan Mert Hakan Yandaş'ın da Meyer'in yerine ilk 11'de olması bekleniyor.
GELENLER GİDENLERİ ARATTI!
Vitor Pereira yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, hücum hattında büyük değişiklik yaptı. Bu doğrultuda Berisha, Rossi, Serdar Dursun ile genç futbolcu Burak Kapacak kadroya dahil edildi. Ancak gelenler, gidenleri arattı.
Beğenilmeyip takımdan gönderilen Frey, Samatta, Thiam ve Ademi 14 gole direkt katkı yaparak takımlarının skor yükünü çekti. Antwerp'e giden Michael Frey, 9 kez fileleri havalandırıp 1 asist yaparken, aynı takımda oynayan Samatta da 1 gol kaydetti.
Sözleşmesi feshedilen Thiam ise Kayserispor'da 1 gol, 1 asistle devam ediyor. Bonservisiyle satılan Kemal Ademi de Rusya'da Khimki takımında 4 maçta 1 asist üretti.
5 milyon Euro verilerek kadroya katılan Berisha ile kiralık alınan Rossi 3 maçta gol bulamazken, Serdar Dursun sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Burak Kapacak ise forma yüzü göremedi.
F.Bahçe'nin ligde 5 maçta attığı 6 gol ise Valencia (2), Zajc, Samuel, Ferdi ve Mesut'tan geldi.
PEREİRA'DAN YOĞUN MESAİ
Teknik direktör Vitor Pereira, Başakşehir maçının analizine hemen 90 dakika sonra başlarken oyuncularını kendine getirmek için de büyük çaba sarf etti.
Portekizli teknik adam, "Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız, takım ruhu, birbirimize inanç ve öz güvenle önümüzdeki maçtan itibaren Fenerbahçe gibi oynamaya devam edeceğiz" sözleriyle oyuncularına seslendi.
'DİNLENİN' TAVSİYESİ
Vitor Pereira, Başakşehir yenilgisinin ardından takıma 1 gün izin vererek oyuncularının kafalarını dağıtmalarını istedi.
Portekizli teknik adam, mental ve fiziksel yorgunluk gözlemlediği için takıma bir gün izin verirken herkese aileleri ile vakit geçirip dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu. Kanarya bugün hazırlıklarına devam edecek.