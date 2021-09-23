Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: 23 Eylül altın fiyatlarında hareketlilik başladı! Gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 23.9.2021 11:32

SON DAKİKA: 23 Eylül altın fiyatlarında hareketlilik başladı! Gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA: 23 Eylül altın fiyatlarında hareketlilik başladı! Gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri takip ediliyor. Altın fiyatları uzun bir süredir inişli çıkışlı bir grafik seyrediyor. Hal böyle olunca, yatırımını bu yönde gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen kişiler, ‘gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu’ sorusuna yanıt arıyor. Bu sabahla birlikte, gram altınla birlikte çeyrek altın da yukarı yönlü bir ivme çiziyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira? İşte A Para Canlı altın fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 23 Eylül 2021 Perşembe...

Güncel ve canlı altın fiyatları… Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde de yatırımcıların odak noktası durumunda bulunuyor. Bir süredir inişli-çıkışlı bir grafik içerisinde olan altın, Eylül ayının sonlarına doğru gelinirken yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Yatırımını bu yönde gerçekleştirenler ise, özellikle 'gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Bu yönde, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların ve hediye almayı düşünenlerin ilgi odağında bulunuyor.

KAPALIÇARŞI GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (23 EYLÜL)

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel ve canlı bilgiler gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.266,00
  • Satış: 3.315,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.224,00
  • Satış: 3.284,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 491,26
  • Satış: 491,32

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 797,00
  • Satış: 810,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.595,00
  • Satış: 1.620,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.151,44
  • Satış: 3.213,52

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 442,69
  • Satış: 459,81

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: 23 Eylül altın fiyatlarında hareketlilik başladı! Gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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