Güncel ve canlı altın fiyatları… Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde de yatırımcıların odak noktası durumunda bulunuyor. Bir süredir inişli-çıkışlı bir grafik içerisinde olan altın, Eylül ayının sonlarına doğru gelinirken yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Yatırımını bu yönde gerçekleştirenler ise, özellikle 'gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Bu yönde, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların ve hediye almayı düşünenlerin ilgi odağında bulunuyor.
Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel ve canlı bilgiler gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz.
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ATA ALTIN FİYATLARI
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GRAM ALTIN FİYATI
ÇEYREK ALTIN FİYATI
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YARIM ALTIN FİYATLARI
TAM ALTIN FİYATLARI
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