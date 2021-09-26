Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti! 27 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.9.2021 06:24

Altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti! 27 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti! 27 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gün içerisinde milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde gerek yatırım amacıyla gerekse hediye amacıyla alış ve satış gerçekleştirecek olan vatandaşlar canlı ve güncel rakamları inceliyor. Bu noktada “27 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar...

Son dakika haberler... Altın fiyatları bir süredir yaşadığı durgunluğunu bozdu. Son dönemde grafiğinde yaşadığı yukarı yönlü hareketle dikkatleri üzerine çeken sarı metal bu kapsamda binlerce kişi tarafından "27 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularıyla gündeme geliyor. Sabah saatlerinde gelen anlık verilere göre; altının gram fiyatı yeniden 500 TL'nin üzerine çıktı. Peki, Altın düşecek mi, yükselmeye devam mı edecek? İşte tüm gelişmeler...

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusuyla piyasalardaki güncel rakamlar araştırılıyor. Son dakika altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.301,00
  • Satış: 3.351,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.277,00
  • Satış: 3.329,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 501,10
  • Satış: 501,19

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 811,00
  • Satış: 821,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.621,00
  • Satış: 1.642,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.187,17
  • Satış: 3.248,82

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 450,04
  • Satış: 467,45

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 26 Eylül 2021 MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, duyanlar şaşkına döndü!
İstanbul'da 15 bin konut satılacak! 60 ay vade sıfır faiz imkanı
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran penaltı pozisyonu! Kim Min-Jae...
Son dakika... Erman Toroğlu Galatasaray-Göztepe maçını yorumladı! "2 penaltı var, Göztepe'nin golü..."
Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayı için sürpriz iddia
Üniversiteler kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bitiyor mu? 2021-2022 Üniversiteler tekrar kapanır mı? İşte detaylar
Son dakika haberi: Beşiktaş'taki sakatlıkların sebebi ortaya çıktı! Yönetim ve teknik heyet toplanıyor...
Altın fiyatları sınıra dayandı! İslam Memiş son dakika altın yorumu yaptı: Altın için yükseliş sürecek mi?
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan ABD'ye terör tepkisi: Bu desteğin sona ermesi gerekiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti! 27 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA