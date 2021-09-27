Aşısızlara AVM, restoran ve kafelerde PCR zorunluluğu gelecek mi? Kafe, restoran AVM için aşı olmayanlara test zorunluluğu var mı?

Geçtiğimiz haftalarda, kalabalık alanlarda aşı kartı ya da PCR testi gösterilmesi zorunlu hale gelmişti. Bu kararın ardından bir sonraki aşamada kafe, restoran ve AVM'lerin gündeme geleceği konuşulmuştu. Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı öncesi, aşısızlara AVM, restoran ve kafelerde PCR zorunluluğu gelecek mi sorusu araştırılıyor. Vatandaşlar, Kabine gündemindeki konuları incelerken "Kafe, restoran AVM için aşı olmayanlara test zorunluluğu var mı?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Bugün gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler ele alınacak. Bir yanda grip mevsimi bir yandan koronavirüsle mücadele ülke çapında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tüm yönleriyle değerlendirilecek.