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Giriş Tarihi: 27.9.2021 15:32

Aşısızlara AVM, restoran ve kafelerde PCR zorunluluğu gelecek mi? Kafe, restoran AVM için aşı olmayanlara test zorunluluğu var mı?

Aşısızlara AVM, restoran ve kafelerde PCR zorunluluğu gelecek mi? Kafe, restoran AVM için aşı olmayanlara test zorunluluğu var mı?

Aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu, şehirlerarası seyahat, konser, tiyatro, sinema gibi alanlarda uygulamaya alınmıştı. Bu uygulamanın bir sonraki adımını merak edenler, aşısızlara AVM, restoran ve kafelerde PCR zorunluluğu gelecek mi sorusuna yanıt arıyor. Kafe, restoran AVM için aşı olmayanlara test zorunluluğu var mı, aşı olmayanlar Covid-19 testi yaptıracak mı? İşte merak edilenlerin yanıtı.

Geçtiğimiz haftalarda, kalabalık alanlarda aşı kartı ya da PCR testi gösterilmesi zorunlu hale gelmişti. Bu kararın ardından bir sonraki aşamada kafe, restoran ve AVM'lerin gündeme geleceği konuşulmuştu. Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı öncesi, aşısızlara AVM, restoran ve kafelerde PCR zorunluluğu gelecek mi sorusu araştırılıyor. Vatandaşlar, Kabine gündemindeki konuları incelerken "Kafe, restoran AVM için aşı olmayanlara test zorunluluğu var mı?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Bugün gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler ele alınacak. Bir yanda grip mevsimi bir yandan koronavirüsle mücadele ülke çapında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tüm yönleriyle değerlendirilecek.

27 EYLÜL KABİNE TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Afganistan ve Suriye'deki son durum da toplantının önemli başlıkları arasında olacak. Bu çerçevede 29 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek olan Erdoğan'ın programıyla ilgili hazırlıklar da toplantının kritik başlıkları arasında yer alacak. Kabinede en önemli gündem maddelerinden biri de fahiş fiyatla mücadele çalışmaları olacak.

AVM, RESTORAN VB. YERLER İÇİN TEST ZORUNLULUĞU

Kabine toplantısında lokanta, kafe, restoran, AVM gibi kapalı ve kalabalık ortamlara girişlerde yeni kısıtlamalara gidilmesi bekleniyor. Aşı yaptırmayanlar ya da eksik aşılı olanlara kalabalık yerlere girişte test zorunluluğu getirilmesi gündemde. Bir başka formüle göre de lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılacak.

PCR TESTİ NERELERDE ZORUNLU?

Mevcut karar göre PCR testi sinema, tiyatro, konser gibi toplu etkinliklerde, şehirler arası ulaşım araçları olan tren, uçak, otobüs ve benzeri araçlarda zorunlu. Covid-19 testi zorunluluğu, iki doz aşı olmamış ya da bir doz aşı olup daha önce hastalığı atlatmamış kişiler için geçerli.

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Aşısızlara AVM, restoran ve kafelerde PCR zorunluluğu gelecek mi? Kafe, restoran AVM için aşı olmayanlara test zorunluluğu var mı?
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