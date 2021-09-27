Terim: “Alpaslan’ın pozisyonu, VAR’ı yok etmek demek. Geçen sene sahada, bu sene VAR’da... Öğretmenoğlu bana 6-8 maç ceza verdirmeyi biliyor.”
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından taraftara teşekkür ederken hakemleri de eleştirdi. Maçın son bölümünde Alpaslan'a yapılan pozisyona penaltı verilmemesini şaşkınlıkla karşıladığını belirten Terim, "Baştan sonaoyunu kontrol altında tuttuk.Kaleyi bulan tek şutta,hem de bizim hatamızdagol yedik. İyi ki de gol oldu yoksa Muslera kırmızı kart görürdü. Alpaslan'ın bir pozisyonu var ki; bu VAR'ı yok etmek demek. Orta hakem de görmeli ama VAR'dan bunun görülmemesi… VAR hakemi koymasınlar o zaman. Tekrar izledim, olacak şey değil! Geçensene sahanın içinde, bu seneVAR'da (MustafaÖğretmenoğlu)devam ediyor.MustafaÖğretmenoğlubana 6-8 maç cezaverdirmeyi biliyor. 2-2bitse ne olacak? VARhakemliğini ayrı biruzmanlık alanı olarakgörüyorum. Faal hakemlerolmamalıdır" dedi.