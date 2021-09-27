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Giriş Tarihi: 27.9.2021

Bana 6-8 maç ceza verdirmeyi biliyor!

Bana 6-8 maç ceza verdirmeyi biliyor!

Terim: “Alpaslan’ın pozisyonu, VAR’ı yok etmek demek. Geçen sene sahada, bu sene VAR’da... Öğretmenoğlu bana 6-8 maç ceza verdirmeyi biliyor.”

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından taraftara teşekkür ederken hakemleri de eleştirdi. Maçın son bölümünde Alpaslan'a yapılan pozisyona penaltı verilmemesini şaşkınlıkla karşıladığını belirten Terim, "Baştan sona oyunu kontrol altında tuttuk. Kaleyi bulan tek şutta, hem de bizim hatamızda gol yedik. İyi ki de gol oldu yoksa Muslera kırmızı kart görürdü. Alpaslan'ın bir pozisyonu var ki; bu VAR'ı yok etmek demek. Orta hakem de görmeli ama VAR'dan bunun görülmemesi… VAR hakemi koymasınlar o zaman. Tekrar izledim, olacak şey değil! Geçen sene sahanın içinde, bu sene VAR'da (Mustafa Öğretmenoğlu) devam ediyor. Mustafa Öğretmenoğlu bana 6-8 maç ceza verdirmeyi biliyor. 2-2 bitse ne olacak? VAR hakemliğini ayrı bir uzmanlık alanı olarak görüyorum. Faal hakemler olmamalıdır" dedi.

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Bana 6-8 maç ceza verdirmeyi biliyor!
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