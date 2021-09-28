Ampute Futbol Milli Takımı’nın hedefi Dünya Kupası

Kuşkapan, "Öncelikle teknik direktörümüz Osman Çakmak'a teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten olağanüstü bir şekilde turnuvaya hazırlanmamızda çok büyük emek verdi. Bize öncülük etti, biz de onun yanında, bir ekip olarak şampiyonluğu yaşadık. Ampute Futbol Milli Takımımız, turnuva boyunca 2 golle en az gol yiyen takım oldu. Biz çok çalışarak, motivasyonumuzu en üst seviyede tutarak buralara kadar geldik, milletimize, ülkemize bu duyguları yaşattık, yaşatmaya da devam edeceğiz" dedi.





Şampiyonluklara doymadıklarını, her yıl çıtayı daha yukarılara taşıdıklarını vurgulayarak sözlerine devam eden Erhan Kuşkapan, "Şampiyonluğumuzu yaşadık, artık o orada bitti. Bundan sonraki hedefimiz, 2022 yılında ev sahipliğini yapacağımız Dünya Şampiyonası'nda, yine çok çalışarak kupayı yeniden kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.