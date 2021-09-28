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Giriş Tarihi: 28.9.2021

Mucize olur mu? her şey olabilir!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Mucize olur mu? her şey olabilir!

"İyi, genç ve atletik bir takımla oynayacağız. Elimizdeki kadro ile en iyisini yapmaya çalışacağız" "Serdar'ın yanında stoper olarak N'Sakala oynayacak. Josef'i defansa çekersek orta sahamız zayıflıyor" "İşin pozitif tarafı; bu seviyede ilk defa oynayan futbolcularımız bu şansı çok iyi değerlendirebilirler"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında "İyi, genç ve atletik bir takımla oynayacağız. Eksiklerimiz var, elimizdeki kadro ile en iyisini yapmaya çalışacağız. Mucize olur mu? Futbolda her şey olabilir" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Geçen sene de bu tür sorunlar yaşadık. Şu anda olması gerekenin üstünde sakatımız var. Maçlar oynanmadan kazanılmaz. Beşiktaş camiası olarak elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

İNŞALLAH KENDİ MEVKİSİNDE DE OYNAR!
"Serdar'ın yanında stoper olarak N'Sakala oynayacak. Josef'i oradan alınca o bölge istediğimiz mücadele gücünün altına düşüyor. N'Sakala geçen maç sağ bekteydi, bu maç stoper oynayacak. İnşallah yakında kendi mevkisinde görev verme imkânı buluruz. Ajax'a karşı normal oyunumuzun dışında bir oyun oynayacağız. Daha kontrollü, işini sağlama almaya çalışan bir görüntü sergileyeceğiz. Umarım bunu becerebiliriz. Kendi oyunumuzu oynama imkânımız yok. Bu seviyede ilk defa oynayacak oyuncularım var. Rıdvan, Ersin, Can, Serdar var hepsi çok genç. İşin pozitif tarafı oyuncularımız bu şansı çok iyi değerlendirebilirler."

RAHAT VE İNANÇLIYIZ
BEŞIKTAŞLI yöneticiler, Amsterdam'ın ünlü Dam Meydanı'nda SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. UEFA ve TFF'den sorumlu yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan, "Takımımızda dışarıdan düşünüldüğü gibi olumsuz bir hava yok. Oyuncularımız rahat ve inançlı. Çok sayıda eksiğimiz var ancak sahaya çıkacak 11'imiz de bu formanın altında mücadele ediyor. Tüm takıma güveniyoruz. Galibiyet tarihi bir sonuç olur, en kötü beraberlik olsun" dedi. Altyapıdan sorumlu yönetici Fırat Fidan ise "Ersin ve Rıdvan'a 4 genç daha ekledik. Beşiktaş altyapısından çıkan 6 futbolcunun burada olması bizim için gurur verici. Gençlerimiz inşallah en güzel şekilde Beşiktaş formasını terletir. Onlara inancımız sonsuz" ifadelerini kullandı.

PJANIC 3 HAFTA YOK
BEŞİKTAŞ'TA sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan Miralem Pjanic, durumuyla ilgili Bosna Hersek basınına konuştu. Yıldız futbolcu, "İncelemeler sakatlığımın biraz daha ciddi olduğunu gösterdi. Büyük ihtimalle üç hafta sahalardan uzak kalacağım ama doktorun ne diyeceğini ve sonucunda neler olacağını göreceğiz" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA BIR TAKIM KAYIP!
SİYAH-BEYAZLI ekip bugünkü karşılaşmada 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Sakatlıkları bulunan Vida, Welinton, Atiba, N'Koudou, Ghezzal, Mehmet Topal, Pjanic ve Larin ile Koronavirüs'e yakalanan Montero, Ajax karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Alex ile Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

MİCHY BATSHUAYI GÖREVE
SAKATLIĞI nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında forma giyemeyen Michy Batshuayi, Ajax karşısında yeniden takımdaki yerini alıyor. 27 yaşındaki santrfor, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 14 karşılaşmada 4 kez ağları sarstı. 23 Ekim 2019'de Chelsea formasıyla attığı golle Ajax'ı deviren Belçikalı futbolcu, bugün de aynısını Beşiktaş'ta yapmaya çalışacak.

'ÇEKİNDİĞİM BİR İSİM VAR'
AJAX Teknik Direktörü Erik ten Hag dün soruları yanıtladı. Beşiktaş'ın eksiklerine rağmen iyi bir takım olduğunu belirterek Batshuayi'ye dikkat çeken deneyimli hoca şöyle konuştu: "Beşiktaş, teknik ve iyi futbolculara sahip. Eksikleri bulunabilir ama en çok çekindiğim futbolcuları Michy Batshuayi sahada olacak. İyi bir durumdayız, kendimize güveniyoruz."

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