TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yarışan yarışmacılar kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oyunları oynandı. Karadeniz lezzetlerinden oluşan menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlık zırhının sahibi oldu. Başarısız olan takım ise eleme adayı oyununda mücadele etti. Bu bilgiler ışığında yarışmanın takipçileri tüm detayları öğrenmek isteyerek Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı seçilen isimlerle ilgili son dakika detayları şöyle;