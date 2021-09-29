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Giriş Tarihi: 29.9.2021 22:15 Son Güncelleme: 29.9.2021 22:16

Merihli Atalanta tek golle kazandı! Zenit, Malmö'yü farklı geçti

AA
Merihli Atalanta tek golle kazandı! Zenit, Malmö’yü farklı geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların ikinci haftasının ikinci gününe, iki maçla başlandı. F Grubu'nda milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta konuk ettiği Young Boys'u 68. dakikada Matteo Pessina'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların ikinci haftasının ikinci gününe, iki maçla başlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında TSİ 19.45'te başlayan Atalanta-Young Boys ve Zenit-Malmö maçları sona erdi.

F Grubu'nda İtalya'nın Atalanta takımı, konuk ettiği İsviçre'nin Young Boys ekibini 68. dakikada Matteo Pessina'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Grupta 4 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Atalanta'da milli oyuncu Merih Demiral, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Young Boys ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

ZENİT, MALMÖ'YÜ FARKLI GEÇTİ!

H Grubu'nda Rusya temsilcisi Zenit, Gazprom Arena'da İsveç'in Malmö takımını ağırladı. Ev sahibi ekip, 9. dakikada Claudinho, 49. dakikada Daler Kuzyaev, 80. dakikada Aleksei Sutormin ve 90+4. dakikada Wendel'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Malmö'nün defans oyuncusu Anel Ahmedhodzic, 53. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Zenit grupta 3 puanla 3. sıraya yerleşirken, son sıradaki Malmö ise henüz puanla tanışamadı.

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Merihli Atalanta tek golle kazandı! Zenit, Malmö'yü farklı geçti
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