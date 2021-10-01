Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları son dakika YÜKSELİŞTE! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (1 Ekim 2021)
Giriş Tarihi: 1.10.2021 17:49

Altın fiyatları son dakika YÜKSELİŞTE! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (1 Ekim 2021)

Altın fiyatları son dakika YÜKSELİŞTE! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Ekim 2021

Altın fiyatları, serbest piyasaların son işlem gününde yükseliş yaşadı. Haftalardır inişli - çıkışlı bir grafik çizen gram altın fiyatları, kritik seviye olan 500 TL'yi yeniden test etti. Gram altının yanı sıra, çeyrek altın fiyatı ise düşüş eğilimi gösterdi. Peki, canlı altın fiyatları bugün ne kadar, anlık kaç lira? İşte, A Para Canlı Altın Fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 1 Ekim 2021 Cuma

Altın fiyatları, serbest piyasaların son işlem günü yükselişle kapattı. Eylül ayında hareketlilik yaşayan altın fiyatları, Ekim ayına da aynı şekilde girdi. Özellik gram altın fiyatı gün içerisinde sık sık yukarı yönlü bir ivme çizdi. 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altına olan ilgi devam ederken canlı rakamlar anlık olarak araştırılıyor. Bu doğrultuda, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların ve hediye almayı düşünenlerin ilgi odağında bulunuyor.

SON DAKİKA | ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (1 EKİM 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı araştırılıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.311,00
  • Satış: 3.361,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.294,00
  • Satış: 3.344,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 501,13
  • Satış: 501,22

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 815,00
  • Satış: 825,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.629,00
  • Satış: 1.649,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.194,77
  • Satış: 3.257,68

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 452,43
  • Satış: 469,92

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika YÜKSELİŞTE! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (1 Ekim 2021)
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