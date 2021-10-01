Son dakika: Trabzonspor’dan ayrılığı olay olmuştu! Daniel Sturridge Perth Glory’ye imza attı

Son dakika... Trabzonspor'a transferi büyük yankı uyandıran Daniel Sturridge, bordo-mavili formayla beklentileri karşılayamamıştı. Deneyimli yıldız 2019 yaz transfer döneminde Liverpool'dan Karadeniz temsilcisine gelmiş ancak 2020 yılının mart ayında takımdan ayrılmıştı.
Trabzonspor'da bir sezon bile kalamadan ayrılan İngiliz yıldız, o günden beri kendisine takım bulamıyordu.
Ocak ayında Real Mallorca ile antrenmanlara çıkan oyuncu, İspanyol ekibinde Avrupa Birliği dışı 3 oyuncunun olması sebebiyle imzayı atamamıştı.
İspanyol ekibine transferi yatan Sturridge, yeni kulübüne imza attı. 32 yaşındaki golcü, Avustralya ekibi Perth Glory'ye transfer oldu.
Sturridge'in başka takımlardan da tekli aldığı ancak bir dönem Liverpool'da oynayan eski Avustralyalı yıldız Robbie Fowler'ın deneyimli yıldızı ikna ettiği öğrenildi.
İngiliz futbolcu, 2020 yılında bahis kurallarına uymadığı için İngiliz Futbol Federasyonu tarafından 4 ay futboldan men cezası almıştı.
Sturridge, kariyeri boyunca Manchester City, Chelsea ve Liverpool gibi İngiliz devlerinde forma giymişti.