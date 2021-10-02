Altın fiyatları, hafta sonunda son dakika hareketliliği yaşıyor. Eylül ayında hareketlilik yaşayan altın fiyatları, Ekim ayına da aynı şekilde başladı. Özellikle gram altın fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana yukarı yönlü bir ivme çizdi. 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altına olan ilgi devam ederken canlı rakamlar anlık olarak araştırılıyor. Bu noktada, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların ve hediye almayı düşünenlerin ilgi odağında bulunuyor.

SON DAKİKA | ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (2 EKİM 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı araştırılıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.314,00

Satış: 3.364,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ