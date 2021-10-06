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Giriş Tarihi: 6.10.2021 13:20

Yıldıray Şahinler kimdir? Kuruluş Osman’ın Rogatus’u Yıldıray Şahinler kaç yaşında ve nereli?

Yıldıray Şahinler kimdir? Kuruluş Osman’ın Rogatus’u Yıldıray Şahinler kaç yaşında ve nereli?

Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Osman Bey'in baş düşmanlarından biri olan Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris karakterini canlandıran Yıldıray Şahinler hayatı hakkında araştırmalar başladı. Diziyi ilk kez izleyenler ise bu karakteri canlandıran oyuncu hakkında Yıldıray Şahinler kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt arayacak. Peki Yıldıray Şahinler kimdir? Kuruluş Osman’ın Rogatus’u Yıldıray Şahinler kaç yaşında ve nereli?

Yıldıray Şahinler hayatı ile ilgili sorgulamalar başladı. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman yeni sezon bu akşam ekrana gelecek. Diziyi izleyecekler Rogatus'u canlandıran Yıldıray Şahinler kimdir sorusuna yanıt arıyor. 7 Şubat 1968 yılında İstanbul'da doğan Yıldıray Şahinler, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. İşte Yıldıray Şahinler hayatı

YILDIRAY ŞAHİNLER KİMDİR?

7 Şubat 1968 yılında İstanbul'da doğan Yıldıray Şahinler, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. 1986'dan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yapmakta olan Yıldıray Şahinler, 2007 yılı başında İstanbul Halk Tiyatrosu adlı tiyatro grubunun kurucularındandır. Burada da hem yazar, hem yönetmen hem de oyuncu olarak Bahtiyar Engin, Cem Davran, Erkan Can'la birlikte çalışmaktadır.

İlk oyunculuk deneyimini 1989 yılında rol aldığı Ayaşlı ve Kiracıları dizisi ile yaşamış; İçerde, Hayat Yolunda, Ulan İstanbul, Kayıp, Avrupa Yakası, Elveda Rumeli gibi bir çok dizi de rol alan Yıldıray Şahinler, Star TV'de ikinci sezonu yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Hayal Köseoğlu, Duygu Sarışın ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Mehmet karakterini canlandırıyor. Gizem Şahinler ile evli olan Yıldıray Şahinler'in Aksel isminde bir oğlu bulunmaktadır. Yıldıray Şahinler, 1.73 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcudur.u noktada ise "Tv yayın akışı ile Bugün TV'de ne var?" soruları yanıt aramaya başladı.

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Yıldıray Şahinler kimdir? Kuruluş Osman’ın Rogatus’u Yıldıray Şahinler kaç yaşında ve nereli?
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