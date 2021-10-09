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Giriş Tarihi: 9.10.2021 23:54 Son Güncelleme: 9.10.2021 23:54

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YDS/2 sonuç açıklama tarihi

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YDS/2 sonuç açıklama tarihi

Akademik dünyada ve iş dünyasında yabancı dil bilgisini belgelemek amacıyla referans kabul edilen ÖSYM tarafından uygulanan Yabancı Dil Sınavı’nın 2. oturumu bugün yapıldı. Adaylar sınavın tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ederek “YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

"YDS/2 sınav sonuçları" bugünkü oturumun tamamlanmasının ardından adaylar tarafından merak edilerek YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? şeklindeki soruyla araştırılmaya devam ediliyor.

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;



20 - 31 Ağustos tarihlerinde başvurusu alınan Yabancı Dil Sınavı (YDS/2)'nin bugün yapılan oturumunun ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yoğun şekilde merak edilmeye başlandı.



ÖSYM sınav takvimine göre YDS/2 sonuçları 2 Kasım 2021 tarihinde adaylara duyurulacak.

YDS NEDİR?

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

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YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YDS/2 sonuç açıklama tarihi
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