Galatasaray-İstanbulspor maçı için geri sayım başladı. Sarı kırmızılı ekip hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırlayacak. Öte yandan bu maçı naklen takip etmek isteyen binlerce taraftar ve futbolsever "Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte GS Tv Youtube kanalı ile Galatasaray hazırlık maçı canlı izle ekranı gibi tüm detaylar...
GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bugün saat 16.00'da başlayacak ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak Galatasaray-İstanbulspor maçı GS TV'den naklen yayınlanacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki idmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenmanın devam eden bölümünde topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Milli takım kamplarında bulunan 13 oyuncu antrenmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılılar, milli maç için lige verilen arada yarın TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki müsabaka saat 16.00'da başlayacak