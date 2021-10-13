F.Bahçe ile düşman değiliz

“Anlaşamadığımız konular tabii ki var. Kavga etmek yerine kulüpler lehine çalışma irademiz var. Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu ile de görüşüyoruz ve Türk futbolunun ortak sorunları için çalışıyoruz.”
G.Saray'da NEF ile yapılan stat isim hakkı sponsorluğu anlaşması dün imza töreni ile tanıtıldı… Toplantıya Başkan Burak Elmasile Timur Şehircilik PlanlamaA.Ş Yönetim Kurulu BaşkanıErden Timur katıldı. G.Saray ile F.Bahçe başkanları arasında esen dostluk rüzgârı ile ilgili gelen soruya Burak Elmas, kulüplerin ortak çıkarları için her kulübün kendi stratejisi bulunduğunun altını çizdi. İki kulübün her zaman iyi ilişkiler içinde olması gerektiğini belirten Başkan Elmas, "Kişisel tatminler için camialar birbirleriyle kavga etmemeli, ortamı germeye katkıda bulunulmamalı. Biz kimseyle düşman değiliz.Anlaşamadığımız konular tabiiki var. Kavga etmek yerine kulüpler lehine çalışma irademiz var.
TÜRK FUTBOLU ADINA... Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu ile de görüşüyoruz ve Türk futbolunun ortak sorunları için çalışıyoruz. Türk futboluadına hep beraber çalışıyoruz."
POTADA BÜYÜKLER OLMALI
Burak Elmas, basketbola da sponsor olan NEF'e teşekkür ederken TBF seçimleri için de mesaj verdi. Elmas 4 büyük kulübün basketbolda zirveye oynamasının heyecanı da artıracağını vurguladı.
10 NUMARA TRANSFER! Erden Timur'a isminin yazılı olduğu 10 numaralı G.Saray forması hediye eden başkan Burak Elmas, "10 numara transferimizi yapmış bulunuyoruz!" sözleriyle herkesi güldürdü.
'TÜRK SPOR TARIHİNİN EN BÜYÜK ANLAŞMASI'
BAŞKAN Elmas, imzanın şartlarının G.Saray lehine olduğunun altını çizdi: "Bir öncekiisim anlaşması 30 milyonTL artı KDV'ydi. Türk spor tarihinin en büyük stadyum isim sponsorluğu oldu. Toplam 725 milyon TL'lik bir anlaşmaya imza atıyoruz. Sözleşmede Galatasaray'ınlehine fesih maddesi var. Anlaşma 5+5 yıllık ancak daha iyi bir sponsor çıkarsa sözleşme feshedilebilir."