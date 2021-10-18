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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Göztepe’ye Paşa morali

Göztepe’ye Paşa morali

Yusuf’un golüyle geriye düşen İzmir temsilcisi, Jahovic ve Tijanic’le kazanıp, 4 haftalık mağlubiyet serisine son verdi

Tek galibiyetini 2. hafta Giresun'u yenerek alan Kasımpaşa ile sadece 4. haftada Başakşehir'i mağlup eden Göztepe arasındaki mücadelede kazanan İzmir ekibi oldu: 1-2... Jörgensen'in golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmayınca ilk yarı 0-0 bitti. Ev sahibi ekip, 51'de Yusuf Erdoğan ile 1-0 öne geçti. 68'de Adis Jahovic skoru eşitledi: 1-1. 82'de Ndiaye'nin yerine oyuna giren Tijanic, 86'da uzaktan düzgün vuruşunda fileleri havalandırıp 3 puanı getirdi: 1-2.

KARTLAR JAHOVİC'E HEDİYE
GÖZTEPELI Jahovic, maç sonrası Cüneyt Çakır'dan oğlu için hediye aldı. Futbolcu bu durumu, "Oğlum, Cüneyt abiyi çok seviyor. Maçtan sonra sarı ve kırmızı kartlarını onun için imzaladı ve hediye etti. Oğlum da seviyor, ne yapalım. Oğlum için her şeyi yaparım" diye açıkladı

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Göztepe’ye Paşa morali
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