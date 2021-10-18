Göztepe’ye Paşa morali

Yusuf’un golüyle geriye düşen İzmir temsilcisi, Jahovic ve Tijanic’le kazanıp, 4 haftalık mağlubiyet serisine son verdi
Tek galibiyetini 2. hafta Giresun'uyenerek alan Kasımpaşa ile sadece4. haftada Başakşehir'i mağlupeden Göztepe arasındaki mücadelede kazananİzmir ekibi oldu: 1-2... Jörgensen'in golüofsayt nedeniyle geçerli sayılmayınca ilk yarı0-0 bitti. Ev sahibi ekip, 51'de Yusuf Erdoğanile 1-0 öne geçti. 68'de Adis Jahovic skorueşitledi: 1-1. 82'de Ndiaye'nin yerine oyunagiren Tijanic, 86'da uzaktan düzgün vuruşundafileleri havalandırıp 3 puanı getirdi: 1-2.
KARTLAR JAHOVİC'E HEDİYE
GÖZTEPELI Jahovic, maç sonrası Cüneyt Çakır'dan oğlu için hediye aldı. Futbolcu bu durumu, "Oğlum, Cüneyt abiyi çokseviyor. Maçtan sonra sarı ve kırmızı kartlarınıonun için imzaladı ve hediye etti. Oğlum da seviyor, ne yapalım. Oğlum için her şeyi yaparım" diye açıkladı