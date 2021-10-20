Her alanda lider!

21 puanla (6 galibiyet-3 beraberlik) ligin tepesine çıkan bordo-mavililer, aynı zamanda en fazla gol atan ve hiç mağlup olmayan tek takım durumunda. Yunan yıldız Anastasios Bakasetas da ligin en skorer oyuncusu
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan Trabzonspor, bu sezon birçok alanda rakiplerine fark attı. Geride kalan 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puan toplayan bordo-mavililer, ligin zirvesine yükselirken namağlup tek takım olma unvanını elinde bulundurdu. KaradenizFırtınası bunun yanısıra 9 haftalık periyotta19 golle ligin en fazlagol atan takımı olmayı dabaşardı.
HEDEF MİLLİ ARAYA KAYIPSIZ GİTMEK
Rakamların diliyle her alanda rakiplerinin önünde yer alan bordo-mavililer, şu ana kadar ligde en fazla gol atan futbolcuya da sahip. Trabzonspor'unYunan yıldızı Bakasetas,9 maçta 7 gol, 3 asist yaparakgol krallığı ve skoraen fazla katkı alanındada zirvede yer aldı. Şampiyonluk hedefiyle çıkılan yolda emin adımlarla ilerlemenin mutluluğu yaşanan camiada hedef kasımdaki milli maç arasına kadar olan süreyi kayıpsız şekilde geçmek.
PRİMLER HESABA YATTI F.BAHÇE galibiyeti sonrasında standart derbi primi olan 60 bin TL'yi 100 bin TL'ye çıkaran ve bu primin sadece kadrodakilere değil tüm takıma dağıtılacağını açıklayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözünü tuttu. Yönetim dün oyuncuların hesaplarına 100 bin TL'lik primi yatırdı. Özellikle takımda bulunan altyapı oyuncuları yıllık kazançlarının önemli bir bölümüne denk gelen paranın bir anda hesaplarına yatırılması ile büyük mutluluk yaşadı.
SÖRLOTH'TAN DAHA ÇOK GOL ATTI
TRABZONSPOR'UN Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas, 2019- 20 sezonunda rakip fileleri 24 kez havalandırarak gol kralı olan Norveçli Alexander Sörloth'un aynı dönemdeki performansını geride bıraktı. Sörloth, söz konususezonun ilk 9 haftasında 6 golatarken, Yunan yıldız ise aynıdönemde 7 kez bu sevinci yaşadı. Bakasetas, bir orta saha oyuncusu olmasına karşın attığı gollerle skor yükünü üstlenen isimlerin başında geldi ve taraftarın sevgilisi olan Sörloth'u unutturdu. Sörloth'un 2019-2020 sezonunun ilk 9 haftasında gol attığı 6 maçta Trabzonspor, 3 beraberlik, 3 galibiyet alarak 12 puan elde etmişti. Karadeniz ekibi, Bakasetas'ın golattığı 5 maçta ise 5 galibiyet alarak15 puan toplamayı başardı.