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Giriş Tarihi: 21.10.2021 13:31

Benjamin Tetteh: Sumudica ile galibiyet geldi

İHA
Benjamin Tetteh: Sumudica ile galibiyet geldi

Yeni Malatyaspor’un Ganalı forveti Benjamin Tetteh, takımın başına gelen Rumen teknik adam Sumudica ile güzel bir aile ortamı yakaladıklarını söyleyerek, bu hafta Altay karşısında da galip gelmek için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Süper Lig'in 10. haftasının açılış karşılaşmasında Altay'ı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'da çalışmalar günde yapılan çift idmanla devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı deplasmanda Adana Demirspor galibiyeti ile kapatan Doğu temsilcisi, Altay karşısında galip gelip çıkışa geçmek istiyor. Takımın başına getirilen Rumen teknik adam Sumudica ile birlikte takımda yakalanan olumlu hava, antrenmanlarda da kendisini hissettiriyor.

2 sezondur sarı-siyahlı formayı terleten Ganalı forvet Tetteh de takımda teknik direktör değişimi ile olumlu bir hava yakalandığını söyledi. Sumudica ile takımda güzel bir aile ortamı yakaladıklarını söyleyen Tetteh, "Sezon sonunda kendim için değil takım için güzel şeyler umuyorum. Yeni Malatyaspor'un çok güzel yerlere geleceğimi umut ediyorum" diye konuştu.

"SUMUDICA İLE GALİBİYET GELDİ"
Adana Demirspor karşısında galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu ve bunu da başardıklarını dile getiren Tetteh, "Yeni hoca ile biraz değişim oldu, mantık açısında da bize güven yükledi. Onunla birlikte galibiyet geldi diyebilirim" ifadelerine yer verdi.

"BU HAFTA TARAFTARLARIMIZI ÇOK MUTLU EDECEĞİZ"
Bu hafta İzmir temsilcisi ile oynayacakları karşılaşmanın da zor bir müsabaka olduğunu ifade eden Tetteh, "Bizim için her maç zor, bu maç da zor olacak. Ama biz zorluklara göğüs gelmeye alışkın bir takımız. Bu hafta Malatyaspor taraftarlarını çok mutlu edeceğiz" dedi.

İKİ TAKIM SÜPER LİG'DE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA
5 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, bu yıl lige çıkan İzmir temsilcisi ile ilk kez karşılaşacak. İki takım daha önce TFF 2. Lig'de 4 kez karşı karşıya gelirken, son olarak ise 2013 yılında TFF 2. Lig'de Malatya'da oynamıştı. Müsabaka ise Yeni Malatyaspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile noktalanmıştı. Sarı-siyahlılar, Süper Lig'de 9 puanla 16. sırada yer alırken Altay ise 15 puanla 8. sırada bulunuyor. Yeni Malatyaspor'da sarı kart cezalısı Sadık Çiftpınar dışında ise eksik bulunmuyor.

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Benjamin Tetteh: Sumudica ile galibiyet geldi
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