Benjamin Tetteh: Sumudica ile galibiyet geldi

"SUMUDICA İLE GALİBİYET GELDİ"

Adana Demirspor karşısında galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu ve bunu da başardıklarını dile getiren Tetteh, "Yeni hoca ile biraz değişim oldu, mantık açısında da bize güven yükledi. Onunla birlikte galibiyet geldi diyebilirim" ifadelerine yer verdi.

"BU HAFTA TARAFTARLARIMIZI ÇOK MUTLU EDECEĞİZ"

Bu hafta İzmir temsilcisi ile oynayacakları karşılaşmanın da zor bir müsabaka olduğunu ifade eden Tetteh, "Bizim için her maç zor, bu maç da zor olacak. Ama biz zorluklara göğüs gelmeye alışkın bir takımız. Bu hafta Malatyaspor taraftarlarını çok mutlu edeceğiz" dedi.

İKİ TAKIM SÜPER LİG'DE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

5 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, bu yıl lige çıkan İzmir temsilcisi ile ilk kez karşılaşacak. İki takım daha önce TFF 2. Lig'de 4 kez karşı karşıya gelirken, son olarak ise 2013 yılında TFF 2. Lig'de Malatya'da oynamıştı. Müsabaka ise Yeni Malatyaspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile noktalanmıştı. Sarı-siyahlılar, Süper Lig'de 9 puanla 16. sırada yer alırken Altay ise 15 puanla 8. sırada bulunuyor. Yeni Malatyaspor'da sarı kart cezalısı Sadık Çiftpınar dışında ise eksik bulunmuyor.