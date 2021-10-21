Plan var icraat yok!

Siyah-beyazlılar, rakibin ön direkten arkaya doğru yaptığı organizasyonlara iki farklı savunmayı aynı anda uygulayarak karşılık verecekti. Ancak oyuncular beklentileri karşılayamayınca evdeki hesap çarşıya uymadı
NE MARKAJ NE DE ALAN SAVUNMASI..
Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'e 4-1 mağlup olduğu geceye damgasını vuran olay, kornerler sonucu yenilen goller oldu. Sporting'induran toplardaki etkisini dikkate alarak planlarınıhazırlayan teknik heyet; ön direkten arkaya doğruyapılan organizasyonlara, ön tarafta kalabalıkoyuncu grubu ve adam markajı ile karşılık vermeyi,arka bölümde ise alan savunması uygulamayıhedefliyordu. Ancak oyuncular beklentilerin uzağında kalınca evdeki hesap çarşıya uymadı. Ön direkte tüm toplara rakip kafayı vurdu, arkada da alan savunmasında hatalar peş peşe geldi.
HAVA TOPLARINDA BÜYÜK FARK VARDI
Birbirinin kopyası olan ilk iki golde 1.96 cm boyundaki Sebastian Coates'i kimse savunamazken, penaltı pozisyonunda da boş bırakıldı. Sporting'in üçüncü golünden sonra 1.78 boyundaki Miralem Pjanic, Coates ile eşleşti. İkinci yarı ise Josef de Souza'nın markajına girince Uruguaylı futbolcunun etkisi azaldı. Sporting, maç boyunca 9 hava topu mücadelesindengalibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta bu rakamsadece 2 oldu. Portekiz ekibinin tam 8 futbolcusu maç içerisinde en az bir kez hava topu kazanırken, Beşiktaş'ta sadece Cyle Larin ve MiralemPjanic 1'er kez hava topundan avantajlı çıktı.
SORU: Beşiktaş neden Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamıyor. Sizce başarının reçetesi nedir?
ÖMER ÜRÜNDÜL Gücü olmayan yıldıza prim tanımayacaksın
Bu başarısızlık yalnız Beşiktaş'la değil, bütün kulüp takımlarımızla ilgili. Bizim futbolumuzun şu anda en büyük sorunu fiziksel. Günümüz futbolununistediği yüksek kondisyondantakımlarımızmaalesef çok uzak kalıyor. İsmi olan yıldız futbolcular transfer ediliyor ama hem belli bir yaş üzerinde oluyorlar hem de fiziksel kayıpları gündemde oluyor. Beşiktaş'la ilgilicanlı bir örnek vereyim;Pjanic çok özel biroyuncu ama niye Barcelonatakımı bırakıyor?Çünkü Pjanic, eniyi zamanı olan Juventus'takiformundan çokgeride. Beşiktaş'ın takım tertibini öğrendiğim anda arkadaşıma telefon açtım "Beşiktaş bir puan dahialamaz" dedim. Neden? Çünkü tempolu ve sistemiolan bir rakipleoynuyorsun, orta sahadaise Teixeira ve Pjanicfiziki açıdan çok yetersiz. O zaman rakibin atak girişimlerini olgunlaşmadan nasıl önleyeceksin? İşte bu, maçın kısa özetidir. Bizim genel olarak bütün takımlarımızda olan bu ciddi sıkıntıyı gidermek için tek yol var; gücüolmayan yıldıza primtanımamak.
İSKENDER GÜNEN Maç öncesi Sporting iyi analiz edilmemiş
Beşiktaş'ın sahaya çıkan ilk 11'inde 10 yabancısı bulunmasına rağmen Şampiyonlar Ligi gibi bir organizasyonda üst düzey takımlara karşı başarı gelmiyorsa bu yabancı oyunculara gereksinim var mı? Yıllardır Avrupa kupalarında başarımız var mı? Yüksek ücretli yabancı transferinden dolayı kulüplerimizin içinde bulunduğu mali durumu herkes gözden geçirmeli. Hedef,Türkiye Süper Ligi şampiyonluğuise böylesiyüksek ücretli yabancılaragereksinim olmadığınıdüşünüyorum. Sporting maçında bu gerçeği bir kez daha gördük. Bir başka konu ise böylesi üst düzey takımların bulunduğu bir kulvarda birbirinin aynı goller nasıl yenir? Bu da maç öncesirakip analizinin iyiyapılmadığını gösterir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki, hedef günü kurtarmak değil, doğru, akılcı ve de kulübü mali yönden zora sokmayacak takım yapılanmasından geçmekte. Örnek, Sheriff takımı.
MURAT ÖZBOSTAN 14 puandan sıfırı görmek can sıkıcı!
Şampiyonlar Ligi için Beşiktaş yönetimi maliyeti çok ağır olan bir takım kurdu. Bu takımın şu an sıfırpuanla son sırada olmasıbir kere hoş bir durumdeğil.. Beşiktaş tarihinde 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplamış, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip olmuştu. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde bu başarıya imzasını koyan Beşiktaş, attığı 11 golle de rekor kırmıştı. Tarihtebir kenarda rakamlardururken ilk 45 dakikada3 duran toptan kopyagoller yemek Beşiktaş'ayakışmadı... Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için bir kadro kurdu ama takımdaki oyuncular bu lige motive olamamış. Oysa bu takımda Vida, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi, Teixeira, Souza gibi starlar var... Takımı tekrar fabrika ayarlarına döndürecek kişi Sergen Yalçın tabii ki.. Sergenhoca da bunu başarır.. Eldeki malzeme çok iyi. Galatasaray maçı çok önemli... 3 puan Beşiktaş'taki tüm olumsuz tabloyu siler. Reçete özetle budur...