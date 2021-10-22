Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?
Giriş Tarihi: 22.10.2021 16:33 Son Güncelleme: 22.10.2021 16:33

Altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Canlı altın fiyatları, yaşanan hareketlilik ile birlikte yatırımcısından birikimcisine pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Uzun bir süredir inişli-çıkışlı grafik içerisinde bulunan altın fiyatları dünden beri yükseliş trendine girmiş bulunuyor. Gram altın fiyatı ile beraber çeyrek altın fiyatı değer kazanırken 22 ayar bilezik, tam altın, cumhuriyet altını ve yarım altın da yükseliş yaşıyor. Bu noktada altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu merak konusu oluyor. Peki, canlı ve güncel altın fiyatları bugün ne kadar oldu, şu an kaç TL? İşte, A Para Altın Fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 22 Ekim 2021 bugün...

Güncel ve canlı altın fiyatları son dakika… Altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yükseliş trendi içerisinde bulunan altının gram fiyatı haftanın son işlem gününü de yükseliş ile kapattı. Gram altın fiyatı 550 TL'yi test ederken çeyrek altın fiyatı ise 900 TL'yi gördü. Bu doğrultuda, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında öne çıkmaya başladı.

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (22 EKİM 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.666,00

Satış: 3.721,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.634,00
  • Satış: 3.685,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 556,28
  • Satış: 556,38

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 897,00
  • Satış: 912,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.795,00
  • Satış: 1.823,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.537,61
  • Satış: 3.607,08

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış:
    499,83
  • Satış: 519,32

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?
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