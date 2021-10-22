Güncel ve canlı altın fiyatları son dakika… Altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yükseliş trendi içerisinde bulunan altının gram fiyatı haftanın son işlem gününü de yükseliş ile kapattı. Gram altın fiyatı 550 TL'yi test ederken çeyrek altın fiyatı ise 900 TL'yi gördü. Bu doğrultuda, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında öne çıkmaya başladı.

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (22 EKİM 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.666,00

Satış: 3.721,00

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