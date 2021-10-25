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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Bu kadro şampıyon olur!

Bu kadro şampıyon olur!

Ali Koç: “Taraftarın serzenişi haklı. Bariz bir düşüş var. Oyuncularımızın tribünlere gitmesi manasızdı. Ama bu kadro, şampiyonluk için yeterli.”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maça çok iyi başladıklarını söyleyen Koç, "Pozisyonlara girdik. İki kere gelip gol attılar. İyi baskı yaptık ama bir türlü gole çeviremiyoruz" dedi. Başkan, taraftarın tepkisine de değinirken sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftarın serzenişi haklı. Acilen bu gidişi durdurup, toparlanmayı hedefliyoruz. Oyuncularımızın taraftara gitmesine anlam veremedim. Manasızdı. Bariz bir düşüş var. Şampiyonluğa oynayan bir takımda bunlar olabilir. Ama bence bu kadro şampiyonluk için yeterli. 'MHK Başkanı değişsin' diye bir talebimiz olmadı. Sistemin değişmesini istiyoruz. Sistem böyle giderse, herkes zarar görecek. Bu sistemden en çok Fenerbahçe etkileniyor."

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Bu kadro şampıyon olur!
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