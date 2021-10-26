Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, tarih belli mi?
Giriş Tarihi: 26.10.2021 14:40

3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, tarih belli mi?

3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, tarih belli mi?

3600 ek gösterge ilgili son durum vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Polis, hemşire, öğretmen ve div görevlisi başta olmak üzere pek çok kişinin maaşını etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama Bakan Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, tarih belli mi?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son dönemde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Polis, öğretmen, din görevlisi ve memur maaşlarını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili geçtiğimiz günlerde Bakan Soylu açıklamada bulunmuştu. Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.

VEDAT BİLGİN'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin son açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. İşte Bilgin'in o açıklamaları;

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu durum sadece belirli meslek gruplarını kapsamaktadır ancak memur sendikaları bu ek göstergenin tüm kamu personeline uygulanmasını ve kapsamının genişletilmesini istemektedir. Ancak şuan 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır. Yalnızca bu meslek grupları ve bunlardan emekli olan vatandaşlar ek göstergeden faydalanabilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika Beşiktaş - Galatasaray haberleri: Derbi sonrası flaş sözler! "Sergen Yalçın dua etsin, Fatih Terim..."
SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranlarında değişikliğe gidildi! (İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz oranları)
Son dakika haberler: Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu!
3 milyon euro teklif edilmiş! Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın mı?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 26 Ekim 2021 Salı Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Akşener'den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş
Son dakika: Penaltı tekrarlanmalı mıydı? Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı
Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra birlikte görüntülendi! İşte Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün o anları!
'Büyükelçi bildirisi' sınavının kaybedeni de onlar oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, tarih belli mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA