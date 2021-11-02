Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay'da Deniz Kadah, Süper Lig'e hasret kaldı!
Giriş Tarihi: 2.11.2021 13:44

Altay'da Deniz Kadah, Süper Lig'e hasret kaldı!

DHA
Altay’da Deniz Kadah, Süper Lig’e hasret kaldı!

Altay'da deneyimli forvet Deniz Kadah formaya hasret kaldı. Deniz Kadah, bu sezon Altay formasıyla Süper Lig'de hiç çıkamadı. Sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Belediye Derincespor maçında görev alan tecrübeli santrfor, 5-1 kazandıkları karşılaşmada 34'üncü dakikada gol perdesini açtı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da forvet Deniz Kadah, bu sezon ligde 1 kez bile forma şansı bulamadı. Sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Belediye Derincespor maçında görev alan tecrübeli santrfor, 5-1 kazandıkları karşılaşmada 34'üncü dakikada gol perdesini açtı. Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken zaman zaman kadroda yer alan gurbetçi golcüye, teknik direktör Mustafa Denizli forma vermedi. Deneyimli oyuncu kariyerinde Süper Lig'de 168 maçta 48 gol attı.

Geçen sezon başında Göztepe'den ayrıldıktan sonra devre arasında Altay'a transfer olan Deniz Kadah, 1'inci Lig'de 15 maçta görev alıp, 4 gol, 1 asistle oynamıştı. 35 yaşındaki forvet, özellikle İstanbulspor'la deplasmanda oynanan Play-Off yarı final rövanş maçında 85'inci dakikada attığı golle takımının finale kalmasında ve 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmesinde önemli pay sahibi oldu. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon başında 1 yıl uzatıldı. Bundesliga deneyimi olan Deniz, Türkiye'de daha önce Çaykur Rizespor ve Fraport-Tav Antalyaspor formalarını da terletti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA EYT HABERİ: EYT’linin emeklilik hesabı: Örneklere bak hesabını kendin yap! 4 örnekle EYT hesaplama
Son dakika haberleri... Şoke eden boşanma davası: Eşim bana eskort ayarladı
Son dakika haberi... Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde kritik bilgi: O vatandaşlar muaf
Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dediler
SABAH'tan bir bomba daha: 6 Rus casusu yakalandı! İşte hedefleri
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira yol ayrımında! Sürpriz öneri geldi: 'Mesut Özil ve Daum...'
CHP ve İYİ Parti'den seçim analizi: "Kazanamıyoruz! HDP'ye mecburuz"
Ünlü oyuncu Özlem Türkad tüm içtenliğiyle anlattı… Estetik kaygıyla zayıflamadım
Millet İttifakı'nda son dakika: Ortakların arasına 'İHANET' girdi!
Yerli otomobil TOGG, İstanbul Park'ta piste çıktı! Bir aşama daha tamamlandı...0'dan 100 km'ye bakın kaç saniyede çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay'da Deniz Kadah, Süper Lig'e hasret kaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA