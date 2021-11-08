"Morena Taraku kimdir?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Fatoş Yelliler ile 10 yıllık evliliğini olaylı şekilde bitiren Berdan Mardini'nin yeni bir aşka yelken açtığı ve bu ismin ise Morena Taraku olduğu iddia edildi. 1993 yılında Arnavutluk'ta dünyaya gelen Morena Taraku kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berdan Mardini ile aşk yaşadığı iddia edilen Morena Taraku hakkında bilgiler