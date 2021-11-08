"Morena Taraku kimdir?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Fatoş Yelliler ile 10 yıllık evliliğini olaylı şekilde bitiren Berdan Mardini'nin yeni bir aşka yelken açtığı ve bu ismin ise Morena Taraku olduğu iddia edildi. 1993 yılında Arnavutluk'ta dünyaya gelen Morena Taraku kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berdan Mardini ile aşk yaşadığı iddia edilen Morena Taraku hakkında bilgiler
MORENA TARAKU KİMDİR?
Aslen Kosovalı olan Morena Taraku, 1993 yılında Arnavutluk'ta dünyaya geldi.
Eğitim hayatını Kosova'da tamamlayan Taraku, 2010 yılında Miss Earth, Miss Liberty of the world ve Miss Exclisive güzellik yarışmalarına katıldı.
Taraku, daha sonra küçüklüğünden beri ilgi duyduğu müzik sektörüne adım attı. Balkan ülkelerinde büyük bir ün kazanan şarkıcı, Balkanların En İyi Pop Sanatçısı Ödülü'nü kazandı.
1.75 boyunda olan ve 55 kilo olan koç burcu şarkıcı, son dönemlerde yaşamını İstanbul'da sürdürüyor. Taraku, son olarak magazin basınında Şarkıcı Berdan Mardini ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi.