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Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:20 Son Güncelleme: 10.11.2021 09:21

Makelele Batshuayi için İstanbul'a gelmişti! Özel izinle Chelsea'ye döndü

Makelele Batshuayi için İstanbul’a gelmişti! Özel izinle Chelsea’ye döndü

Trabzonspor'a 2-1 yenilerek zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, milli arada yeniden toparlanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıları düşündüren ise bu sezon sıkça yaşanan sakatlıklar. Kartal'ın golcüsü Batshuayi de sakatlık kervanına katılan isimlerden biri. Belçikalı yıldız özel izinle İngiltere'ye gitti ve İngiliz devi Chelsea'de tedavisine devam edilecek.

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup oldu. Kartal bu sonucun ardından bordo-mavili ekibin 10 puan gerisinde kaldı. Milli araya moralsiz giren siyah-beyazlılarda sakatlık sıkıntıları da yaşanıyor.

Sakatlığı sebebiyle Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyen Batshuayi'nin milli ara sonrasına yetiştirilmeye çalışıldığı ifade ediliyor.

Beşiktaş'ın Hatayspor'a 1-0 yenildiği maçta sakatlanan Michy Batshuayi, tedavisine Chelsea'de devam edip, bu süreçte ailesini de görmek için izin istedi.

Son dönemde performans düşüklüğü yaşayan oyuncularına ailesiyle hasret gidermenin iyi geleceğini düşünen siyah-beyazlı teknik heyet ve yönetim, bu talebe onay verdi.

Batshuayi gerekli izni almasının ardından İngiltere'ye gitti.

Chelsea'nin teknik mentoru olan Claude Makelele, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ı ziyaret etmiş ve teknik direktör Sergen Yalçın'dan Batshuayi hakkında bilgi almıştı.

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Makelele Batshuayi için İstanbul'a gelmişti! Özel izinle Chelsea'ye döndü
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