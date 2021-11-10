Makelele Batshuayi için İstanbul’a gelmişti! Özel izinle Chelsea’ye döndü

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup oldu. Kartal bu sonucun ardından bordo-mavili ekibin 10 puan gerisinde kaldı. Milli araya moralsiz giren siyah-beyazlılarda sakatlık sıkıntıları da yaşanıyor.
Sakatlığı sebebiyle Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyen Batshuayi'nin milli ara sonrasına yetiştirilmeye çalışıldığı ifade ediliyor.
Beşiktaş'ın Hatayspor'a 1-0 yenildiği maçta sakatlanan Michy Batshuayi, tedavisine Chelsea'de devam edip, bu süreçte ailesini de görmek için izin istedi.
Son dönemde performans düşüklüğü yaşayan oyuncularına ailesiyle hasret gidermenin iyi geleceğini düşünen siyah-beyazlı teknik heyet ve yönetim, bu talebe onay verdi.
Chelsea'nin teknik mentoru olan Claude Makelele, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ı ziyaret etmiş ve teknik direktör Sergen Yalçın'dan Batshuayi hakkında bilgi almıştı.