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Giriş Tarihi: 15.11.2021 10:31

Öğretmenler Günü ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2021 Öğretmenler Günü tatil mi?

Öğretmenler Günü ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2021 Öğretmenler Günü tatil mi?

Ülkemizde her yıl 24 Kasım tarihi, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 1928 yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gün olarak bilinen ve ülkemizde 1981 yılından beri bu tarihte kutlanan Öğretmenler Günü ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2021 Öğretmenler Günü tatil mi? İşte bilgiler.

Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir. Bu kapsamda; Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Peki; Öğretmenler Günü ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2021 Öğretmenler Günü tatil mi olacak?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

Bazı ülkelerde 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Bu yıl 24 Kasım, Çarşamba gününe denk geliyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olmuyor. Bu nedenle okullar ve resmi kurumlar açık olacaktır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunu'na göre; 29 Ekim, yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos resmi bayram günleri olarak kabul edilir.

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Öğretmenler Günü ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2021 Öğretmenler Günü tatil mi?
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