38 yaşında Barcelona'ya imza atan Dani Alves'ten iddialı sözler! "Ben sahada konuşurum..."

"BİRÇOK KİŞİ BUNU BİR FELAKET GİBİ DÜŞÜNÜYOR..."

Diğer yandan Alves, Barça TV'ye verdiği röportajda, "Kariyerimin en büyük ve en özel mücadelesi. Birçok kişi bunu bir felaket gibi düşünüyor ama sakin olsunlar, ben sahada konuşurum. İnsanlar benimle ilgili şüphe duyduklarında ben daha da kendimi güçlü hissediyorum." şeklinde konuştu.