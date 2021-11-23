Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Öğretmenler Günü ne zaman, yarın mı, bu yıl hangi gün ve tarihte kutlanacak? 2021 Öğretmenler Günü tarihi!
Giriş Tarihi: 23.11.2021 12:36

Öğretmenler Günü ne zaman, yarın mı, bu yıl hangi gün ve tarihte kutlanacak? 2021 Öğretmenler Günü tarihi!

Öğretmenler Günü ne zaman, yarın mı, bu yıl hangi gün ve tarihte kutlanacak? 2021 Öğretmenler Günü tarihi!

Öğretmenler Günü ne zaman sorusu bu yıl da Kasım ayının sonuna gelinirken araştırmaların merkezine oturdu. Toplumları inşa eden, yeni nesillere ışık tutan öğretmenler bu özel tarihte onurlandırılacak. Milyonlarca öğrenci ve veli bu yıl Öğretmenler Günü hangi gün ve tarihte kutlanacak sorusuna yanıt arıyor. Ulu Önder ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ten bizlere miras kalan bu özel günün tarihi araştırılıyor. İşte 2021 Öğretmenler Günü tarihi!

Bu yıl Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün ve tarihte kutlanacak? Bu özel günün tarihi 2021 yılında da sıkça araştırılıyor. Türkiye dışında farklı ülkelerde de kutlanan bu özel günün tarihi ülkelere göre değişiklik gösterebiliyor. Bu sebeple sıkça "Öğretmen Günü ne zaman kutlanacak, yarın mı?" sorusu yanıt arıyor. İşte, 2021 Öğretmenler Günü tarihi ile ülkemizde bu özel günün kutlanacağı gün ve tarih!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2021 yılında Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi 24 Kasım'da kutlanacak. 24 Kasım 2021 tarihi ise Çarşamba gününe denk gelecek.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. 26 Şubat 1981'de Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Öğretmenler Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle okullar ve diğer eğitim kurumları normal düzeninde faaliyet göstermeye devam edecek. 24 Kasım'da okullar veya resim kurumlar tatil yapmayacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Müslüme'nin ölümünde son dakika haberi: Şok sözler çarpıcı detay! Herkes onu ararken...
Son dakika: Bulgaristan’da trafik kazasında 46 kişi yanarak öldü
Son dakika: Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022'de bir ilk yaşanacak: Destek doğrudan işçinin hesabına yatacak!
Son dakika: Trabzonspor için flaş sözler! "Galiba bu yıl..." Vitor Hugo-Dicko pozisyonu için ne dediler?
136 ünlü diken üstünde! Tapuda skandal!
Türkiye’nin yaptığı gemi anlaşması Yunan medyasında: Bu gidişle iflas edeceğiz
Müslüme neden ve nasıl öldü, Müslüme'ye ne oldu? Tüm Türkiye'yi ölümüyle yasa boğan Müslüme Yağal olayında son dakika gelişmesi!
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit yerli motor müjdesi! Tarih verdi...
Altın gram fiyatı için göstergeler kırmızı oldu! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmenler Günü ne zaman, yarın mı, bu yıl hangi gün ve tarihte kutlanacak? 2021 Öğretmenler Günü tarihi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA