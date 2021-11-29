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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Mustafa Cengiz’i kaybettik

Mustafa Cengiz’i kaybettik

3.5 yıllık görev süresine futbolda 4 kupa sığdıran Başkan, 2020 yılında yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü

G.Saray'ın 37. başkanı Mustafa Cengiz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37'nci Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verirken, koltuğu Cengiz'den devralan Başkan Burak Elmas, "Önceki Başkanımız Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" paylaşımı yaptı.

SPOR DÜNYASI YASTA
20 Ocak 2018 yılında başkanlık koltuğunu Dursun Özbek'ten alan Cengiz, Mayıs 2018'de rekor oyla (2 bin 525) tekrar başkan seçilip güven tazelemişti. Cengiz, Haziran 2021'deki seçime katılmadı ve başkanlığı Burak Elmas'a devretti. Görevinin son 1 yıllık bölümünde sağlık sorunlarıyla mücadele eden Cengiz'in vefat haberinin ardından Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu yanı sıra aralarında F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da yer aldığı tüm kulüplerin yanı sıra federasyonlar ve spor dünyasının önde gelen isimlerinden başsağlığı mesajları geldi.



ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Mustafa Cengiz, bugün Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz için Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

TARİHE GEÇEN İCRAATLAR
İLK iş olarak Galatasaray'ın Avrupa'dan men edilmesini önledi ve UEFA ile 4 yıllık FFP anlaşması imzaladı.
FUTBOL takımı 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa olmak üzere 4 kupa kazandı.
GALATASARAY 21 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendi. 3.5 yılda 52 oyuncuya 47.6 milyon Euro bonservis-kiralama- imza parası verdi. 78 oyuncunun satışından 64.6 milyon Euro gelir elde edildi.
120 milyon TL ödeyerek Florya'yı Galatasaray'a geri kazandırdı.
ASLANTEPE'NIN çatısına güneş enerji santrali kurulması yolunda ön anlaşmayı imzaladı.
ADA konusunda açılan davayı kazandı, Kemerburgaz projesi hayata geçti.
SARI-KIRMIZILI kulüp adına tam 786 milyon TL şahsi kefalete imza attı.
GALATASARAY cirosu 1 milyar TL'yi geçen ilk Türk kulübü oldu.

BİR GÖRÜŞ
Murat Özbostan
Güzel insan, iyi başkan
İYI BAŞKAN, güzel insandı.. Medyanın sevdiği bir isimdi.. Telefonlara çıkan, hal hatır soran bir kişiydi.. Kibirli değildi, yüzü de hep gülerdi.. Galatasaray'a büyük hizmetleri oldu.. Zor bir dönemde görev aldı.. Hak etmediği kadar çok eleştirildi.. Hem de Galatasaraylılar tarafından.. Galatasaray için hayatını ortaya koydu, sağlığını kaybetti. Geçen sene SABAH'ın düzenlediği Futbol Ekonomi Zirvesi'ne kemoterapi almasına rağmen hastaneden çıkarak geldi.. Benim için unutulmaz bir andı.. Verdiği sözleri tutan bir başkandı.. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun...

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