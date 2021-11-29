3.5 yıllık görev süresine futbolda 4 kupa sığdıran Başkan, 2020 yılında yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü
G.Saray'ın 37. başkanı Mustafa Cengiz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü37'nci Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'ikaybettik. Başkanımız'a Allah'tanrahmet; ailesine, sevdiklerineve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verirken, koltuğu Cengiz'den devralan Başkan Burak Elmas, "Önceki BaşkanımızSn. Mustafa Cengiz'i kaybettik.Allah rahmet eylesin, mekanı cennetolsun" paylaşımı yaptı.
SPOR DÜNYASI YASTA
20 Ocak 2018 yılında başkanlıkkoltuğunu Dursun Özbek'ten alanCengiz, Mayıs 2018'de rekor oyla (2bin 525) tekrar başkan seçilip güventazelemişti. Cengiz, Haziran 2021'dekiseçime katılmadı ve başkanlığı BurakElmas'a devretti. Görevinin son 1 yıllıkbölümünde sağlık sorunlarıyla mücadeleeden Cengiz'in vefat haberinin ardındanSpor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nuyanı sıra aralarında F.Bahçe, Beşiktaşve Trabzonspor'un da yer aldığıtüm kulüplerin yanı sıra federasyonlarve spor dünyasının önde gelen isimlerindenbaşsağlığı mesajları geldi.
ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Mustafa Cengiz, bugün Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz için Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."
TARİHE GEÇEN İCRAATLAR İLK iş olarak Galatasaray'ın Avrupa'dan men edilmesini önledi ve UEFA ile 4 yıllık FFP anlaşması imzaladı. FUTBOL takımı 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa olmak üzere 4 kupa kazandı. GALATASARAY 21 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendi. 3.5 yılda 52 oyuncuya 47.6 milyon Euro bonservis-kiralama- imza parası verdi. 78 oyuncunun satışından 64.6 milyon Euro gelir elde edildi. 120 milyon TL ödeyerek Florya'yı Galatasaray'a geri kazandırdı. ASLANTEPE'NIN çatısına güneş enerji santrali kurulması yolunda ön anlaşmayı imzaladı. ADA konusunda açılan davayı kazandı, Kemerburgaz projesi hayata geçti. SARI-KIRMIZILIkulüp adına tam 786milyon TL şahsi kefaleteimza attı. GALATASARAYcirosu 1 milyarTL'yi geçen ilkTürk kulübüoldu.
BİR GÖRÜŞ
Murat Özbostan
Güzel insan, iyi başkan
İYI BAŞKAN, güzel insandı.. Medyanın sevdiği bir isimdi.. Telefonlara çıkan, hal hatır soran bir kişiydi.. Kibirli değildi, yüzü de hep gülerdi.. Galatasaray'a büyük hizmetleri oldu.. Zor bir dönemde görev aldı..Hak etmediği kadar çok eleştirildi.. Hem deGalatasaraylılar tarafından.. Galatasaray için hayatını ortaya koydu, sağlığını kaybetti. Geçen sene SABAH'ın düzenlediği Futbol Ekonomi Zirvesi'ne kemoterapi almasına rağmen hastaneden çıkarak geldi.. Benim için unutulmaz bir andı.. Verdiği sözleri tutan bir başkandı.. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun...