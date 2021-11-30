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Giriş Tarihi: 30.11.2021

Miras bitti!

MEHMET ÖZCAN
Miras bitti!

G.Saray son 5 sezondaki en kötü ilk 14 haftasını geride bıraktı. Tudor döneminde kurulan kadro dağıldıktan sonra Aslan’ın hem gol hem de puan ortalaması düştü

Son 5 sezon incelendiğinde G.Saray, topladığı puan, sıralama ve averajda en kötü 14 haftalık performansını gösterdi. Tudor döneminde gelen ve kupalar kazanan oyuncular teker teker ayrıldı, Muslera- Feghouli ikilisi dışında sıfırdan takım kuruldu ancak Fatih Terim üst üste gelen iki şampiyonluğun ardından ligdeki kötü gidişata çare olamadı. Gomis'in başrolde olduğu 2017-18 sezonunda 14 haftada 29 gol atıp 29 puan toplayan G.Saray, geçen 4 senede ideal golcüsünü bir türlü bulamadı. Gol sayısı ile birlikte puan ortalaması düştü, Fatih Terim bir anlamda sezonun ilk yarılarını çöpe atmış oldu.

92 KORNER KARAVANA
LİGİN en çok korner kullanan (92) takımı olan G.Saray, henüz köşe atışlarından gol bulamadı. Malatya'da Van Aanholt ve Cicaldau ile kullandığı 7 kornerde tehlike bile yaratamayan sarı-kırmızılılar, duran top sorunu nedeniyle birçok maçı çözemedi. Galatasaray derbide ise Beşiktaş'a kornerden yediği golle mağlup olmuştu.

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Miras bitti!
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