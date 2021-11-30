Miras bitti!

G.Saray son 5 sezondaki en kötü ilk 14 haftasını geride bıraktı. Tudor döneminde kurulan kadro dağıldıktan sonra Aslan’ın hem gol hem de puan ortalaması düştü
Son 5 sezon incelendiğinde G.Saray, topladığı puan, sıralama ve averajda en kötü 14 haftalık performansını gösterdi. Tudor döneminde gelen ve kupalar kazanan oyuncular teker teker ayrıldı, Muslera-Feghouli ikilisi dışında sıfırdantakım kuruldu ancak Fatih Terim üst üste gelen iki şampiyonluğun ardından ligdeki kötü gidişata çare olamadı. Gomis'in başrolde olduğu 2017-18 sezonunda 14 haftada 29 gol atıp 29 puan toplayan G.Saray, geçen 4 senede ideal golcüsünü bir türlü bulamadı. Gol sayısıile birlikte puan ortalamasıdüştü, Fatih Terim bir anlamdasezonun ilk yarılarınıçöpe atmış oldu.
92 KORNER KARAVANA LİGİN en çok korner kullanan (92) takımı olan G.Saray, henüz köşe atışlarından gol bulamadı. Malatya'da Van Aanholt ve Cicaldau ile kullandığı 7 kornerde tehlike bile yaratamayan sarı-kırmızılılar, duran top sorunu nedeniyle birçok maçı çözemedi. Galatasaray derbide iseBeşiktaş'a kornerden yediği gollemağlup olmuştu.