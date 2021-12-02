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Giriş Tarihi: 2.12.2021

Sakinliğim sizi yanıltmasın buraya gezmeye gelmedim!

Sakinliğim sizi yanıltmasın buraya gezmeye gelmedim!

Trabzonspor’un golcüsü Djaniny, çoğu futbolcunun heyecanlandığı tehlikeli pozisyonlarda kendisinin sakin kaldığını söyledi ve ekledi:

"Bu benim için önemli bir artı. Sorumluluk da alıyorum. Trabzonspor taraftarını mutlu etmek için buradayım"
Trabzonspor'a geçen sezon gelen Djaniny Semedo, şampiyonluk için kenetlendiklerini söyledi. Kulübün resmi dergisine konuşan 30 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu, "Sahada takımım için her şeyimi veren biriyim. Hem bireysel hem de takımımızın hedefleri var. Bu ikisini aynı anda gerçekleştirdiğimizde ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü bu seneki hedeflerimizden biri de şampiyon olmak" dedi.

OYUN TARZIM İNSANLARA FARKLI GELEBİLİR
Oyun tarzının insanlara biraz farklı gelebileceğini kaydeden Djaniny, "Çünkü sahada bazen çoğu futbolcunun heyecanlandığı tehlikeli pozisyonlarda sakin kalabiliyorum. Bu da benim için önemli bir artı oluyor. Buraya gezmeye gelmedim, Trabzonspor'un hedeflerinin farkındayım ve Trabzon halkını mutlu etmek için buradayım. Takım için sorumluluk da alıyorum" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON OLACAK KALİTEYE SAHİBIZ
Djaniny, takımdaki oyuncu kalitesinin çok yüksek olduğunu da vurgulayarak, "İlk idmanlarda gördüğüm oyuncu kalitesi gerçekten etkileyici seviyedeydi. Zaten başarılı olmak istiyorsanız bu kaliteyi ve rekabeti sağlamanız gerekiyor. Türkiye Ligi çok yarışmacı bir lig. Şampiyon olmak çok kolay değil. Ancak bizim takımımızdaki hem yabancı hem de yerli oyuncularımızın kalitesi gerçekten de çok üst seviyelerde" diye konuştu.

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Sakinliğim sizi yanıltmasın buraya gezmeye gelmedim!
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