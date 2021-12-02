Sola Kyrıakopoulos!

İtalyan medyasına konuşan Ağaoğlu, Siopis ve Bakasetas’ı örnek göstererek, “Bir Yunan futbolcu daha alacağız” dedi. O isim sol bek Georgios Kyriakopoulos
Trabzonspor'un ligdeki performansı, yurt dışında da ilgiyle takip ediliyor. İtalya'da yayın yapan SporPress24 sitesine konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, devre arası transferi için önemli açıklamalar yaptı. "Hedefimiz uzun bir aradan sonra şampiyon olmak ve ardından Avrupa'da oynamak" diyen Başkan, transfer çalışmaları için de "Şanslıyız çünküBakasetas ile Siopis harika ve bizim içinçok önemli oyuncular. Muhtemelen birüçüncü Yunan oyuncu daha alacağız" ifadesini kullandı. Röportajı yapan Yunan gazeteci Manos Staramopoulos ise bu oyuncunun Sassuolo'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Georgios Kyriakopoulos olduğunu yazdı.
SÜRMEN'DEN KONGRE ÇAĞRISI
TRABZONSPOR Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, hafta sonu yapılacak 78'inci Olağan Genel Kurul'a tek aday olarak girecek olan Başkan Ahmet Ağaoğlu'na destek için salonun dolmasını istedi. Sürmen, "Şampiyonluğa gidilen bir süreçte, ben Divan Başkanı olarak taraftarlarımızın o salonu doldurmasını ve yönetimi desteklemesini, moral vermesini beklemekteyim. Bu moral aynı zamanda takıma da yansıyacaktır" dedi.