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Giriş Tarihi: 3.12.2021 13:47 Son Güncelleme: 3.12.2021 13:59

Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

Son dakika haberi... Vitor Pereira ile geleceği tartışılan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. İspanyol basını, Sarı-Lacivertliler ile ilgili bomba bir iddiayı gündeme taşıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Juan Mata, 2014 senesinden bu yana formasını giydiği İngiliz ekibinden ayrılmanın eşiğinde...

DEVRE ARASINDA GÖNDERİLEBİLİR

İspanyol yıldızın sezon sonu takımdan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak Kırmızı Şeytanların yeni teknik direktörü Ralf Rangnick, devre arasında Mata'yı serbest bırakabilir.

"FENERBAHÇE, MATA'YI İSTİYOR"

Todofichajes'ter yer alan habere göre; Yıldız futbolcu şimiden kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Yıldız futbolcunun önünde 3 seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki Fenerbahçe...

İddialara göre 33 yaşındaki futbolcu, Ocak ayında Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir.

NEWCASTLE VE REAL SOCIEDAD DA İSTİYOR

Sarı-Lacivertli ekip ise Mesut Özil'in yanı sıra yeni bir dünya yıldızı ile kadrosunu güçlendirebilir.

Mata'nın bir diğer seçeneği ise Newcastle United'a transfer olarak Premier Lig'de kariyerine devam etmek...

Üçüncü ve son seçenek ise Real Sociedad. İspanyol ekibi tecrübeli futbolcunun kadroyu güçlendireceğine inanıyor.

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Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!
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