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Giriş Tarihi: 14.12.2021

‘Detaylı çalışacağız’

‘Detaylı çalışacağız’
BEŞİKTAŞ Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, toplantının ardından şu açıklamalarda bulundu: "Daha detaylı çalışma kararı aldık. Şenol hocanın da ismi geçti. Pinheiro da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Çalışmalar bitene kadar Önder Karaveli ile yola devam edeceğiz. Yarın öbür gün isimlerle çalışmalar sonuçlanınca tekrardan değerlendirme yapacağız. Beklenti vardı ama çok acelemiz yok, harika bir liderimiz var. Camia tarafından da bağıra basılan. Önder hocamızla mutluyuz. İnce eleyip sık dokuyoruz. 7-8 adayımız var. "

'Rıza hoca isterse gidebilir'
SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dünkü G.Saray maçı sonrası "Beşiktaş ile hiçbir görüşmem olmadı" dedi. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise "Sözleşmesinde Beşiktaş maddesi yok ama Rıza hoca için Beşiktaş'ın çok özel olduğunu biliyoruz. Böyle bir fırsat gelirse kendisine yardımcı olacağımın sözünü verdim. Sözümüz söz. Ama böyle şartlarda memleketinin takımını bırakıp gideceğini sanmıyorum" diye konuştu.

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‘Detaylı çalışacağız’
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