‘Detaylı çalışacağız’

BEŞİKTAŞFutbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, toplantının ardından şu açıklamalarda bulundu: "Daha detaylı çalışma kararı aldık. Şenol hocanın daismi geçti. Pinheiroda gündemdekisıcaklığını koruyor. Çalışmalar bitene kadar Önder Karaveli ile yola devam edeceğiz. Yarın öbür gün isimlerle çalışmalar sonuçlanınca tekrardan değerlendirme yapacağız. Beklenti vardı amaçok acelemiz yok, harikabir liderimiz var. Camia tarafından da bağıra basılan. Önder hocamızla mutluyuz. İnce eleyip sık dokuyoruz. 7-8 adayımız var. "
'Rızahocaistersegidebilir' SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dünkü G.Saray maçı sonrası "Beşiktaş ile hiçbir görüşmem olmadı" dedi. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise "Sözleşmesinde Beşiktaş maddesi yok ama Rıza hoca için Beşiktaş'ın çok özel olduğunu biliyoruz. Böyle bir fırsat gelirse kendisine yardımcı olacağımın sözünü verdim. Sözümüz söz. Ama böyle şartlarda memleketinintakımını bırakıp gideceğini sanmıyorum" diye konuştu.