Hasretinle yandı gönlüm

Ligde 5 haftadır kazanamayan ve hocası Fatih Terim 'in cezalı olduğu Galatasaray'ın konuğu Emre Belözoğlu yönetimindeMuslera'nın yokluğunda görev yapan İsmail Çipe karambolde röveşatayı kalenin ortasına vuran Okaka'dan golü yedi. 20. dakikada yenik duruma düşen Galatasaray'da Diagne iki net pozisyonda önce kaleci Muhammed'i geçemedi sonra çerçeveyi bulamadı. Atanı ve tutanı iyi olmayan Aslan bir anlamda maçın ilk yarısında kaderine razı oldu. İkinci devrede 4 oyuncu birden değiştiren Galatasaray'da Yedlin yerine sağ beke geçen Oğulcan oyuna hareket getirdi. Baskıyı iyice kuran sarı-kırmızılılar hak ettiği golü de Cicaldau'nun kavisli kornerine kafayı vuran Mohamed ile buldu.G.Saraylı Berkan Kutlu , takım arkadaşı Kerem'e söylenen sözleri maç sonu eleştirdi: "Burada bu akşam öyle şeyler yaşandı ki, saygı çerçevesini aştık. Bunu söylememin nedeni de Kerem'e yalancı denmesi. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Bu saygısızlıkların bitmesi lazım.Bu kelimeler kullanır mı?" Başakşehir 'e hayat veren Emre Belözoğlu, yenilmezlik serisini sürdürdü. F.Bahçe'nin başındayken sadece bir kez mağlup olan genç çalıştırıcı, kariyerindeki 19 maçın 14'ünden galibiyet çıkardı, 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Lig tarihinde 15 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör olma yarışını devam ettirdi.Belözoğlu, geçen sezon F.Bahçe ile 11 Mayıs 2021'de Sivas yenilgisi sonrası sarı-lacivertliler ve Başakşehir ile 10 maçtır yenilmiyor.Aslan'ın Rumen oyuncusu Morutan galibiyet hasretine değindi: "Takımıma her zaman yardım etmek istiyorum. Şu anda bir şanssızlık var.Oyuna 65. dakikada giren Mostafa Mohamed, takımına 1 puanı getiren isim oldu. Mısırlı oyuncu Süper Lig'deki 5. golünü ağlara gönderirken sarı-kırmızılı forma ile toplamda 14 gole ulaştı.