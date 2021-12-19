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Giriş Tarihi: 19.12.2021

İsmail Çipe’ye büyük tepki!

İsmail Çipe’ye büyük tepki!
Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında formayı giyen İsmail Çipe'nin yediği gol, taraftarın büyük tepkisine yol açtı. 26 yaşındaki kalecinin, Okaka'nın Marcao ile girdiği mücadele sırasında açılıp topa müdahale etmesi ya da alan daraltması gerektiğini iddia eden taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla İsmail'i kaybedilen puanın sorumlusu olarak gösterdi. İsmail Çipe, Süper Lig'de en son 24 Mayıs 2019'da sahaya ilk 11'de çıkmıştı.


İsmail Çipe ve G.Saraylı oyuncular 'haftanın golü'nü işte böyle izledi.

OKAKA 3 BÜYÜKLER'I AVLADI!
G.Saray ağlarını harika bir röveşata golü ile havalandıran Stefano Okaka, bu sezon Üç Büyükler'i de boş geçmiyor. 32 yaşındaki yıldız, F.Bahçe'ye 1, Beşiktaş'a 2 gol atarken Üç Büyükler'e karşı serisini de dün tamamladı. İtalyan oyuncu, bu sezon 9. kez fileleri sarsıp krallıkta da iddiasını ortaya koydu.

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İsmail Çipe’ye büyük tepki!
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