Son dakika: Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’ndaki rakibi Altay!

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Günün son maçında Beşiktaş, Süper Lig ekibi Altay'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın galibi, son 16 turuna yükselecek.
Vodafone Park'ta oynanacak zorlu karşılaşma, bu akşam saat 21.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZONUN KUPA ŞAMPİYONU
Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu. Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak. Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü.
Beşiktaş'ın rakibi Altay ise kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.
Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı. Murat Akça ve İbrahim Öztürk'ün forma giyemeyeceği Altay'da, Leandro Kappel ve Daouda Bamba'nın sakatlıkları bulunuyor. Altay, 3. turdan itibaren katıldığı kupada TFF 3. Lig temsilcisi Belediye Derincespor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK'yi eledi.