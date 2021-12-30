Son dakika: Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’ndaki rakibi Altay!

Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı. Murat Akça ve İbrahim Öztürk'ün forma giyemeyeceği Altay'da, Leandro Kappel ve Daouda Bamba'nın sakatlıkları bulunuyor. Altay, 3. turdan itibaren katıldığı kupada TFF 3. Lig temsilcisi Belediye Derincespor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK'yi eledi.