Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Altay!
Giriş Tarihi: 30.12.2021 19:35

Son dakika: Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Altay!

Son dakika: Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’ndaki rakibi Altay!

Son dakika haberi... Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay'ı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Günün son maçında Beşiktaş, Süper Lig ekibi Altay'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın galibi, son 16 turuna yükselecek.

Vodafone Park'ta oynanacak zorlu karşılaşma, bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZONUN KUPA ŞAMPİYONU

Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu. Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak. Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü.

Beşiktaş'ın rakibi Altay ise kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.

Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı. Murat Akça ve İbrahim Öztürk'ün forma giyemeyeceği Altay'da, Leandro Kappel ve Daouda Bamba'nın sakatlıkları bulunuyor. Altay, 3. turdan itibaren katıldığı kupada TFF 3. Lig temsilcisi Belediye Derincespor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK'yi eledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Kırmızı' kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Uzaktan eğitime geçilecek mi?' sorusuna cevap geldi!
İtirafçı PKK'nın çirkin yüzünü anlattı! Elebaşı Duran Kalkan’ın lakabı bakın neymiş!
İBB'nin gassalından mescitte PKK propagandası! Adım adım takibin ayrıntılarına SABAH ulaştı
Tahir Güven cinayetinden HDP çıktı! SABAH, HDP vekilin kardeşi ve katilin ifadelerine ulaştı
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Kılıçdaroğlu'na görüşme yanıtı: Emrivaki taleplere karşılık vermemiz beklenmesin
Son dakika | Başak Cengiz İstanbul'da katledilmişti: Samuray kılıçlı cani vahşet anında bunları söylemiş!
Mehmet Ali Erbil'in 'dekolte' açıklaması Ece Ronay'ı çıldırtmıştı… Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu
Magazin kulisleri yasak aşk bombası ile sarsıldı! Gülşah Saraçoğlu 3 çocuk babası ünlü şarkıcıyla aşk mı yaşıyor?
SON DAKİKA | Memur olmak isteyenler dikkat! Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Altay!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA