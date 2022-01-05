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Giriş Tarihi: 5.1.2022 18:33 Son Güncelleme: 5.1.2022 18:42

Djaniny'den Trabzonspor'a kötü haber! Milli takımda sakatlandı...

Djaniny’den Trabzonspor’a kötü haber! Milli takımda sakatlandı...

Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı golcüsü Djaniny Semedo, antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Afrika Uluslar Kupası öncesi milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Trabzonspor forması giyen 30 yaşındaki Yeşil Burun Adalı forvet Djaniny Semedo, antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Djaniny, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alamayacak.

Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Djaniny Semedo, milli takım antrenmanında sol baldırından sakatlandı. Yapılan tıbbi muayeneler ve testler sonucunda oyuncunun daha uzun bir tedavi dönemine işaret ediyor. Bu nedenle kadrodan çıkarılmıştır" denildi.

Djaniny, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 20 maçta 6 gol atıp 3 de asist kaydetti.

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Djaniny'den Trabzonspor'a kötü haber! Milli takımda sakatlandı...
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