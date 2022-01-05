Djaniny’den Trabzonspor’a kötü haber! Milli takımda sakatlandı...

Trabzonspor forması giyen 30 yaşındaki Yeşil Burun Adalı forvet Djaniny Semedo, antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Djaniny, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alamayacak.
Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Djaniny Semedo, milli takım antrenmanında sol baldırından sakatlandı. Yapılan tıbbi muayeneler ve testler sonucunda oyuncunun daha uzun bir tedavi dönemine işaret ediyor. Bu nedenle kadrodan çıkarılmıştır" denildi.
Djaniny, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 20 maçta 6 gol atıp 3 de asist kaydetti.