Djaniny’den Trabzonspor’a kötü haber! Milli takımda sakatlandı...

Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Djaniny Semedo, milli takım antrenmanında sol baldırından sakatlandı. Yapılan tıbbi muayeneler ve testler sonucunda oyuncunun daha uzun bir tedavi dönemine işaret ediyor. Bu nedenle kadrodan çıkarılmıştır" denildi.