Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor! Sivasspor Bandırmaspor’a konuk oluyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor ile karşılaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek. Kazanan ekip adını çeyrek finale yazdıracak.
BANDIRMASPOR İLE 2. RANDEVU
Sivasspor ile Bandırmaspor daha Ziraat Türkiye Kupasında bir kez birbirlerine rakip oldular. Geride kalan 1 karşılaşmayı 1978-1979 sezonunda Bandırmaspor 5-1 kazandı.
BANDIRMASPOR KUPAYA 3. TURDAN BAŞLADI
Bandırmaspor kupa macerasına 3. turdan başladı. Bu turda Çankaya FK'yı 2-0 ile geçen Bandırma, 4. turda Şanlıurfaspor'u 5-0 yendi ve 5. tura kaldı. Bandırma, 5. turda ise Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerek son 16'ya yükseldi.
Bordo-beyazlı ekip, TFF 1. Lig'de oynadığı 22 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 4. sırada bulunuyor. Bu maçlarda 35 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.
Bandırmaspor ile Sivasspor arasında oynanan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Selahattin Altay yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Leke James, Ahmet Oğuz ve Sefa Yılmaz ile kart cezalısı Mustapha Yatabare, karşılaşmada forma giyemeyecek.
GOL | Bandırmaspor 0-1 Sivasspor
İLK 11'LER...
Bandırmaspor: Hüseyin, Cüneyt, Alpay, Lokman, Süleyman, Mehmet, Landel, Doğancan, Levent, Pucko, Osmajic.
Sivasspor: Muammer, Koray, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Felix, Pedro, Gradel, Kayode.
BANDIRMASPOR 0-1 SİVASSPOR
2' Max Gradel