Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor! Sivasspor Bandırmaspor’a konuk oluyor

BANDIRMASPOR İLE 2. RANDEVU

Sivasspor ile Bandırmaspor daha Ziraat Türkiye Kupasında bir kez birbirlerine rakip oldular. Geride kalan 1 karşılaşmayı 1978-1979 sezonunda Bandırmaspor 5-1 kazandı.

BANDIRMASPOR KUPAYA 3. TURDAN BAŞLADI

Bandırmaspor kupa macerasına 3. turdan başladı. Bu turda Çankaya FK'yı 2-0 ile geçen Bandırma, 4. turda Şanlıurfaspor'u 5-0 yendi ve 5. tura kaldı. Bandırma, 5. turda ise Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerek son 16'ya yükseldi.