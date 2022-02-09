Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor! Sivasspor Bandırmaspor'a konuk oluyor
Giriş Tarihi: 9.2.2022 13:34 Son Güncelleme: 9.2.2022 13:46

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor! Sivasspor Bandırmaspor'a konuk oluyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor! Sivasspor Bandırmaspor’a konuk oluyor

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a konuk oluyor. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 13.30'da başladı ve müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor ile karşılaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek. Kazanan ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

BANDIRMASPOR İLE 2. RANDEVU
Sivasspor ile Bandırmaspor daha Ziraat Türkiye Kupasında bir kez birbirlerine rakip oldular. Geride kalan 1 karşılaşmayı 1978-1979 sezonunda Bandırmaspor 5-1 kazandı.

BANDIRMASPOR KUPAYA 3. TURDAN BAŞLADI
Bandırmaspor kupa macerasına 3. turdan başladı. Bu turda Çankaya FK'yı 2-0 ile geçen Bandırma, 4. turda Şanlıurfaspor'u 5-0 yendi ve 5. tura kaldı. Bandırma, 5. turda ise Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerek son 16'ya yükseldi.

ASpor CANLI YAYIN

Bordo-beyazlı ekip, TFF 1. Lig'de oynadığı 22 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 4. sırada bulunuyor. Bu maçlarda 35 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.



Bandırmaspor ile Sivasspor arasında oynanan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Selahattin Altay yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Leke James, Ahmet Oğuz ve Sefa Yılmaz ile kart cezalısı Mustapha Yatabare, karşılaşmada forma giyemeyecek.

GOL | Bandırmaspor 0-1 Sivasspor


İLK 11'LER...

Bandırmaspor: Hüseyin, Cüneyt, Alpay, Lokman, Süleyman, Mehmet, Landel, Doğancan, Levent, Pucko, Osmajic.

Sivasspor: Muammer, Koray, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Felix, Pedro, Gradel, Kayode.

BANDIRMASPOR 0-1 SİVASSPOR

2' Max Gradel

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Şahin'i kendi partisi bile istemiyor! "İstanbul ekibini de al git"
Polislerle ilgili önemli değişiklik! Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacaklar!
Öğretmen Meslek Kanunu'nda detaylar netleşiyor! Mülakat yok zorunlu eğitim var
HDP'nin kirli oyunu deşifre oldu! Kobani modelini Ağrı'da denediler
EYT YASASI SON DAKİKA GELİŞMESİ:EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar 9 Şubat bugün!
Yalan haberi sosyal medyada kimler, hangi yöntemle yayıyor? İşte yalanın yayılma ağı
Gayrıkanuni Kemal
Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve detayları belli oldu! AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
Kendi kendinin parodisi olarak CHP
Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığında flaş gelişme!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor! Sivasspor Bandırmaspor'a konuk oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA