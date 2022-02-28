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Giriş Tarihi: 28.2.2022 16:51 Son Güncelleme: 28.2.2022 16:52

Yeni Malatyaspor’dan istifa haberi! Sağlık sorunlarından dolayı…

İHA
Yeni Malatyaspor’dan istifa haberi! Sağlık sorunlarından dolayı…

Malatyaspor’dan ayrılık haberi. Kulübün ikinci başkanı Aziz Yalçınkaya görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpte yaklaşık 7 yıldır 2. başkanlık görevini yürüten Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7 yıldır büyük bir tutkuyla yaptığım Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanlığı görevimden sağlık durumumun elvermemesi nedeniyle istifa etmiş bulunmaktayım. Her zaman birlikte yol yürümekten onur duyduğum Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma bundaki sonraki süreçte başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

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Yeni Malatyaspor’dan istifa haberi! Sağlık sorunlarından dolayı…
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