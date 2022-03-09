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Giriş Tarihi: 9.3.2022 11:55

Son dakika: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu konuşacak

İHA
Son dakika: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu konuşacak

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, dün hakemlerle ilgili alınan kararların ardından sorulara cevap vermek için önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyecek.

MHK'nin Süper Lig ve A Klasman hakemleriyle ilgili dün aldığı karar gündeme düşmüştü. Hakemlerden Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya kızağa çekilen isimler oldu.

Kamuoyunda birçok tartışma ortaya çıkarken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, soruları yanıtlamak için basının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kamuoyunu konuyla ilgili olarak bilgilendirmek isteyen Gündoğdu, önümüzdeki günlerde düzenleyeceği basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

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Son dakika: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu konuşacak
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