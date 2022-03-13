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Giriş Tarihi: 13.3.2022 15:35 Son Güncelleme: 13.3.2022 16:13

Adana Demirspor evinde Sivasspor'u ağırlıyor! Üst üste pozisyonlar

Adana Demirspor evinde Sivasspor’u ağırlıyor! Üst üste pozisyonlar

Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Ligde iki haftadır galibiyet alamayan Adana Demirspor'un da, 3 maçtır kazanamayan Sivasspor'un da tek hedefi galibiyet... Maç öncesinde Adana Demirspor 45 puanla 7, Sivasspor ise 34 puanla 15. sırada yer alıyor. Adana Demirspor - Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Ligde iki haftadır galibiyet alamayan Adana Demirspor'un da, 3 maçtır kazanamayan Sivasspor'un da tek hedefi galibiyet... Maç öncesinde Adana Demirspor 45 puanla 7, Sivasspor ise 34 puanla 15. sırada yer alıyor. Adana Demirspor - Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR 0 - 0 SİVASSPOR (İlk yarı oynanıyor)

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ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Ulvestad, Fayçal, Pedro, Gradel, Kayode

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Adana Demirspor evinde Sivasspor'u ağırlıyor! Üst üste pozisyonlar
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