Adana Demirspor evinde Sivasspor’u ağırlıyor! Üst üste pozisyonlar

Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Ligde iki haftadır galibiyet alamayan Adana Demirspor'un da, 3 maçtır kazanamayan Sivasspor'un da tek hedefi galibiyet... Maç öncesinde Adana Demirspor 45 puanla 7, Sivasspor ise 34 puanla 15. sırada yer alıyor. Adana Demirspor - Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR 0 - 0 SİVASSPOR (İlk yarı oynanıyor)

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ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Ulvestad, Fayçal, Pedro, Gradel, Kayode